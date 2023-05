Realizaron una protesta en la Escuela Nº 198 por la falta de clases

Hace tres semanas denuncian que están los niños sin actividades presenciales por problemas de calefacción, agua y electricidad.

En la Escuela Nº 198 del barrio Pueyrredón, hace tres semanas se encuentran sin clases por falta de calefacción y problemáticas con el agua y energía eléctrica. Un grupo de madres ayer decidió manifestarse frente a la institución por la situación dado que aún no cuentan con soluciones y continuarán endureciendo los reclamos, informó Crónica.

Raquel Hartwig, una de las mamás explicó: “hace tres semanas están sin clases y están teniendo virtual que no es lo mismo, esta problemática viene desde hace cuatro años y los políticos prometieron a la hora de juntar votos pero después se borraron”, y detalló: “ahora el colegio tiene problemas de agua porque no cuenta con tanque propio, está sin calefacción y toda un área está sin luz, también tiene matafuegos vencidos, los yuyos como pueden ver están altos porque ni siquiera hay limpieza en el patio”.

Además, aseguró que “hay problemas en la caldera, calefactores, si llegara a pasar a mayores ni los matafuegos funcionan. Hay lugares del colegios donde salen chispazos de la luz y nadie hace nada”.

Así, comentó que los directivos de la escuela mandaron las notas necesarias a delegación administrativa para poder avanzar en soluciones pero siguen pasando los días y no hay respuestas concretas.

“Lamentablemente, el Ministerio de Educación está vulnerando los derechos de los niños y no es la primera vez, cuando hay agua no tienen clases por otro problema y cuando no hay tampoco tienen clases, esto vienen desde hace mucho tiempo por eso necesitamos que Obras Públicas se haga cargo” planteó.