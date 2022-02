Rawson: El fuego de diciembre se devoró la zonificación y 453 expedientes judiciales

Un informe del secretario Legal y Técnico respecto de 453 expedientes de las distintas secretarías y de la de Asuntos Constitucionales y Electoral que estaban en la Mesa de Entradas Judicial habrían sido destruidos por acción del fuego a finales del mes de diciembre del año pasado.

Precisó el volumen del daño ocasionado: según los registros, se perdieron 437 causas de las distintas secretarias judiciales y otras 16 de área de Constitucionales y Electoral, lo que totaliza 453 causas que quedaron incineradas por el fuego causado en diciembre del año pasado por un grupo de violentos que, por ahora, no han sido identificados por la propia Justicia.

El tema recobró protagonismo tras el planteo que hizo el abogado defensor Abdón Manyauik previo al inicio del juicio a la dirigente social de Trelew, Antonia Martínez. El hecho es que ello podría generar antecedentes para otras causas.

El abogado aseguró a Jornada que la causa que se debía debatir con su clienta como imputada no contaba con el expediente original de la investigación, ya que el mismo se quemó durante el ataque al edificio de Fiscalía capitalina el pasado 16 de diciembre.

Es por eso que Manyauik planteó que no debía avanzar el juicio. Esta postura sería tomada por otros letrados en tantas otras causas.