Raverta: «Es urgente que las y los diputados traten la ley de deuda previsional»

La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, remarcó la necesidad y la urgencia de que las y los diputados nacionales traten y sancionen la nueva ley de Pago de Deuda Previsional, ya que, si no la sancionan, cerca de 800 mil argentinas y argentinos que cumplen la edad requerida este año no podrán acceder a su jubilación.

“Le estamos pidiendo a los diputados y diputadas esta ley para conservar algo que en la Argentina teníamos desde 2004 y que tuvo continuidad después desde 2014, que es la capacidad de contar con un plan de pago que permita a las argentinas y argentinos saldar su deuda previsional para acceder a la jubilación”, señaló Raverta al iniciar su exposición en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación.

“Lo que era natural desde 2004 y después con la ley de 2014 hoy ya no lo es”, indicó y remarcó: “Por eso es urgente que discutamos esta ley que es imprescindible para que 800 mil argentinas y argentinos puedan jubilarse este año”.

En este marco, Raverta lamentó que “a partir del 1° de enero en nuestras oficinas de ANSES todos los días recibimos a hombres y mujeres que tienen la edad para jubilarse y le tenemos que decir que no pueden porque no hay una ley, ya que tenía que ser tratada en la Cámara de Diputados y lamentablemente los diputados de la oposición no vinieron a trabajar y no dieron quórum para que la ley salga”.

“Si la ley de Plan de Pago de Deuda Previsional no se sanciona, solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres podrán acceder a una jubilación”, precisó.

Respecto del financiamiento para el Plan de Pago de Deuda Previsional, la titular de ANSES explicó que “el presupuesto para esta ley ya se discutió en el Congreso y se asignó. Por lo tanto, el argumento de la erogación presupuestaria ya está saldado”.

Finalmente, Raverta aclaró que “no es una ley que le venga bien al gobierno o a la ANSES, sino que es una ley que le conviene a las y los argentinos», ya que resaltó: “El plan de pago de deuda previsional permitirá dar continuidad a la cobertura previsional de la Argentina que es única en la región”.