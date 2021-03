Raúl Trigo ya tiene su canción

Raúl Trigo fue secuestrado por la dictadura, en Córdoba, el 23 de junio de 1976. Estudiaba arquitectura para cumplir con su deseo, además de cambiar el mundo, de volver a Comodoro Rivadavia para construír casas especialmente diseñadas para soportar y convivir con el viento de la ciudad.

El pasado 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, la gente volvió a movilizarse. La fecha también motivó que Aurora Padín (voz y guitarra) y Tatiana Trigo (percusión) , sobrina de Raúl, compongan, den forma y graben la canción: «Te Has ido».

Sí Sí si sí

te has ido sin voz

te has ido sin ti

te has ido perdiendo en el camino

te has ido sin dios

te han indo de aquí

te han exiliado de tu cuerpo

y no hay manera de encontrarte

Nunca más te volví a ver

es que tu sabes

cuando yo canto

te llevo a flor piel

porque tu muerte fue más notable

que toda la vida de ellos

es que tu muerte fue más notable

que sus días

Sí

te has ido sin voz

te has ido sin ti

te has ido marcandome el camino

te has ido sin dios

te han ido de aquí

te has ido volando nuestro océano

y no hay manera de encontrarte

Nunca más te volví a ver

es que tu sabes

cuando yo canto

te llevo a flor piel

porque tu muerte fue más notable

que toda la vida de ellos

es que tu muerte fue más notable

que sus días

LA HISTORIA DE RAUL

Angélica Trigo, la hermana de Raúl Trigo, comentó a LU4 la lucha de su familia por encontrar o conocer la suerte de quien fuera desaparecido por los militares en Córdoba el 23 de junio de 1976.

En el marco del 45 aniversario del golpe, relató que “Es una fecha que moviliza mucho y sabemos que no va a aparecer. Nunca tuvimos una respuesta sobre lo que sucedió, mi mamá se movió mucho en aquellos tiempos pero no conseguimos respuestas”.

Angélica explicó que “El se fue a estudiar arquitectura a Córdoba después de cursar en el Perito Moreno y estaba a punto de terminar la carrera cuando lo secuestraron el 23 de junio de 1976. Él estaba en la vida estudiantil de la universidad de Córdoba, pero era una persona muy tranquila y era una persona muy pacifista y con conceptos muy contundentes”.

“Desde chiquito él dibujaba y luego se inclinó por la arquitectura queriendo diseñar viviendas que pudieran resistir el viento adecuadamente en este Comodoro”, comentó y agregó que “Fue muy difícil decirle a mi mamá que no teníamos noticias de él, tardamos como tres meses en poder contarle. Cuando juntamos firmas para saber qué había pasado fue muy difícil porque hasta familiares nuestros no querían firmar”.

Finalmente expresó que “Todo era en soledad y parecía que en Comodoro no pasaba nada en esos tiempos, pero acá también había desaparecidos”.