Ratifican a Lleral en la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en un fallo unipresonal de Mariano Borinsky, declaró inadmisible el recurso de la familia de Santiago Maldonado, quien había pedido se aparte al juez federal, Gustavo Lleral, de la causa que investiga la muerte del joven.

En diálogo con Radio Nacional Esquel, Sergio Maldonado expresó que “es parte de lo mismo, estamos pidiendo un juez imparcial que en ningún momento estuvo, ni va a estar, ya empezás a descreer”.

Cabe recordar que Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 en el medio de una represión ilegal realizada por la Gendarmería Nacional en Pu Lof Resistencia Cushamen, por indicación del Ministerio de Seguridad que en ese momento dirigía Patricia Bullrich.

“Lo sigo por una cuestión de amor propio porque quiero saber qué le pasó a Santiago”, expresó Sergio y agregó: “A nadie le gusta investigar una desaparición forzada porque tiene todas estas preguntas que están dando vueltas porque no sabés qué pasó. Si no estuvo los 78 días en el lugar donde dicen que estuvo, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? Esa negación es lo que más me motiva”. También se refirió al caso de la desaparición de Facundo Castro en Buenos Aires, de quien no se conoce su paradero desde el 30 de abril: “Los casos se magnifican de acuerdo a los intereses que hay. Como a los grandes medios no les interesa, no se toca. El valor del desaparecido es el mismo”.