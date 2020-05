RADA TILLY: REFUERZAN LOS CONTROLES A PERSONAS EN AISLAMIENTO

El Intendente de Rada Tilly, Luis Juncos, mantuvo este lunes una reunión con la Jefa de Programas de Salud, Dra. Verónica Cortez, para coordinar las tareas de control de aislamiento de aquellas personas que recientemente llegaron a la ciudad desde zonas de riesgo.

“Inicialmente, según nos fue pedido, vamos a colaborar con personal para que trabaje en el centro de llamadas telefónicas que brinda asesoramiento y atención frente al COVID-19, y pueda asistir a la gente que ya está trabajando”, anticipó Luis Juncos.

Atendido por un equipo de profesionales, este call center canaliza todos los llamados derivados del 406-2030 al que deben comunicarse: las personas recién llegadas a la provincia del Chubut para iniciar el aislamiento en sus hogares y continuar el programa de seguimiento; quienes presenten síntomas; quienes necesiten apoyo o contención psicológica o quienes quieran denunciar incumplimientos de cuarentena.

CONTROL DOMICILIARIO

“El control y cuidado de las personas que están en cuarentena consiste tanto en el seguimiento telefónico través del call center, como en el seguimiento domiciliario, que en Rada Tilly lo está haciendo la Policía Federal”, explicó el Intendente Juncos.

En total tenemos 134 aislados, en el día de ayer ingresaron 36 personas nuevas en aislamiento por lo que ya hemos solicitado que refuercen el número de efectivos disponibles para los controles domiciliarios”, manifestó.

Además, Luis Juncos agregó que “de aumentar la cantidad de aislados sumaremos personal de Seguridad Urbana para colaborar en la tarea”.

CUARENTENA Y MEDIDAS AISLAMIENTO

“Estamos reforzando los controles con la población y las personas aisladas para que cumplan esta cuarentena de 14 días”, señaló Verónica Cortez.

“Es importante que quienes hayan llegado desde fuera de la provincia respeten el aislamiento. Hay multas para quienes no lo cumplen, y es muy importante que sepan que están poniendo en riesgo no sólo su salud sino también la de las otras personas”, explicó.

Por ello quienes hayan llegado del exterior o de provincias consideradas de riesgo deben: reportar su llegada al 406-2030, quedarse en su casa los 14 días siguientes, no concurrir a ningún lugar, aislarse en lo posible en una habitación individual, respetar el aislamiento con los convivientes, usar tapabocas, no compartir utensilios ni elementos de higiene personal, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. En caso de presentar síntomas comunicarse al 406-2030 (no asistir a la guardia).