Rada Tilly invita a descubrir la riqueza de nuestras costas

Este fin de semana, la Secretaría de Deporte y Turismo de Rada Tilly, invita a sumarse a dos paseos por la costa para descubrir y sorprenderse con la diversidad de invertebrados y algas que podemos encontrar, sus roles en el ecosistema y adaptaciones.

El sábado 28, a las 15 horas se realizará “Descubriendo el intermareal” una actividad dirigida a mayores de 16 años. Mientras que el domingo 29, a las 16 horas, “Conociendo nuestra costa en familia”, suma al paseo a los más chicos de la familia, desde los seis años. Los recorridos tienen una duración de 2:30 aproximadamente y requieren inscripción previa que puede realizarse desde la web o las redes sociales del municipio.

“Generalmente la gente no suele prestar atención cuando va caminando por la restinga. Lo bueno de estas actividades es que aprenden a mirar. Por ejemplo, los quitones, son moluscos que se adhieren a las rocas, que si no prestás atención y pasás rápido, no los ves. Lo mismo pasa con otras especies, las anémonas rojas o las marrones, y otras que se pueden encontrar debajo de las piedras”, explicó Marina Riera, bióloga, profesora e investigadora en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), quien trabaja en investigación en Punta Marqués desde hace cinco años.

Cada fosa de marea, pequeños pozos con agua de mar que deja al descubierto la marea, contiene una gran cantidad de sorpresas para descubrir: cangrejos verdes, anémonas, isópodos, peces o estrellas de mar. Para los más chiquitos todo es causa de sorpresa y asombro: una pinza de cangrejo, un caparazón, un pequeño pez.

La actividad comienza en la rambla desde donde se pueden apreciar las diferencias entre las especies que viven más cerca de la costa de las que lo hacen próximo al mar. Las que están más cerca del cerro son las más tolerantes a estar expuestas al sol y desecación, mientras que las que están cerca del mar son las que quedan expuestas menos horas, solo en la bajamar. Riera describió que la fisonomía del intermareal va cambiando , “más cerca del cerro tenemos presencia de los dientes de perro -una especie invasora que soporta la mayor cantidad de horas expuesto al sol y sin agua- y algas verdes. En el medio hay mayor cantidad de mejillines, que forman una franja más oscura. Más cerca de la orilla, donde se encuentra lo más rico en cuanto a diversidad, predomina la coralina, un alga rojiza”.

Entre las recomendaciones es importante llevar calzado que se pueda mojar y que se adhiera para evitar las caídas (se recomiendan botas de goma). También ropa cómoda, agua para mantenerse hidratado y protección solar.