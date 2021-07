Rada Tilly: concejal propone eximir del impuesto inmobiliario a personas con discapacidad

Recientemente, Mabel Morejón, edil de Chubut al Frente Rada Tilly, presentó un proyecto que busca eximir del impuesto inmobiliario a personas con discapacidad, con el objetivo de implementar políticas sociales que alivien la economía de aquellos vecinos, teniendo en cuenta que en muchos casos enfrentan importantes obstáculos en su integración familiar, social, educacional y laboral. A estos factores limitantes, se suma la carencia de recursos suficientes para hacer frente a los gastos médicos y de subsistencia.

Este proyecto va en línea con otra iniciativa presentada por la concejal a mediados de junio/2021, con la creación del Consejo Municipal de Discapacidad de la villa balnearia. Un espacio para el estudio y la elaboración de proyectos, planes y programas destinados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Para acceder al beneficio, deberán acreditar su discapacidad mediante certificado nacional expedido según lo determina la Ley Nacional 22.431. Se eximirá del pago de las contribuciones que afectan a los inmuebles por servicios a la propiedad, a los discapacitados, propietarios de inmuebles casa-habitación, siempre que habiten en ella, no posean otros bienes y que el ingreso mensual no supere el monto que establezca la Ordenanza Anual.

Según lo indica el Artículo N°6 del proyecto, serán beneficiarios de la exención del impuesto inmobiliario, las personas con discapacidad o que tengan cónyuge, hijo/s, padres a su cargo, que reúnan los requisitos que se indican a continuación:

-Acreditar su discapacidad mediante certificado nacional expedido según lo determina la Ley

Nacional 22.431 y modificatorias.

-Deberá acreditarse una discapacidad no inferior al sesenta y seis por ciento

(66%), comprobada mediante la presentación, por el organismo oficial que al efecto determine el Departamento Ejecutivo Municipal

-Ser propietarios, condóminos, usufructuarios o beneficiarios del derecho de uso de un único bien inmueble destinado a vivienda propia.

-No ser titulares de dominio o condóminos de otro u otros inmuebles urbanos o rurales

dentro del territorio nacional.

-Ocupar efectivamente dicho inmueble con el cónyuge o hijo/s con discapacidad.

-Presentar Declaración jurada de los ingresos del grupo familiar conviviente.

-Presentar constancia de única propiedad, expedida por el Registro de la Propiedad

Inmueble a nombre del solicitante y/o titular y su cónyuge, certificado de domicilio, fotocopia del último recibo de haberes y fotocopia del documento de identidad.

De aprobarse la iniciativa de la concejal, los beneficiarios deberán solicitar su reconocimiento a la Municipalidad, acompañando la documentación requerida. La exención regirá a partir del mes siguiente al de la solicitud.