Rada Tilly busca optimizar la disposición de los residuos

Desde la Dirección de Medio Ambiente apuntan a optimizar la disposición de los residuos para perfeccionar el sistema de recolección diferenciada que se implementa con gran participación en la ciudad.

Con el avance y crecimiento del Programa de Gestión Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos y Reciclables en Rada Tilly, el Municipio destacó la importancia de optimizar el método de separación para promover el buen uso del Sistema de Puntos Limpios y del Centro de Acopio Transitorio de Residuos, que se implementa en la ciudad.

“La buena noticia es que cada vez son más los vecinos de Rada Tilly que se comprometen con el cuidado del medio ambiente y colaboran con la separación de los residuos reciclables que generan a diario en sus casas y los acercan a los sitios de disposición transitoria que tenemos habilitados en la ciudad como los Puntos Limpios y el Centro de Acopio”, valoró Hernán Mazón desde la Dirección de Medio Ambiente de Rada Tilly.

“Por ello, desde febrero de este año sumamos el Centro de Acopio Transitorio de Residuos donde pueden depositarse nuevos tipos de residuos y en mayores cantidades, reforzando el servicio de recolección diferenciada que inició con los cinco Puntos Limpios distribuidos en la ciudad”.

¿CÓMO MEJORAR LA SEPARACIÓN?

Desde el Municipio de Rada Tilly recordaron cómo mejorar la disposición de los residuos en los iglúes y en los volquetes, para optimizar el espacio existente y mejorar el éxito del sistema.

En los iglúes de los Puntos Limpios, es importante disponer los residuos siempre limpios y secos. En el caso del papel y cartón deben ir fraccionados o plegados y en fardos; y las botellas plásticas y latas bien aplastadas.

“En muchos casos hemos notado que los iglúes se llenan no por falta de espacio sino por la mala disposición del residuo que hace que los depósitos obstruyan las bocas de recolección del contenedor y éste no pueda aprovecharse al 100 % de su capacidad”, señaló Mazón.

En este sentido desde la Dirección de Medio Ambiente Rada Tilly, explicaron que los Puntos Limpios de cada iglú, tienen dos bocas para depositar los residuos (en caso de que alguna se encuentre obstruida) y solicitaron a los vecinos no dejar los residuos afuera de los contenedores cuando estos se encuentren llenos.

“Si los iglúes de los Puntos Limpios están llenos, se pueden llevar los residuos al Centro de Acopio, ahí también los recibimos. Es importante que en ningún caso se dejen los residuos afuera de los contenedores o volquetes para evitar voladuras y dispersión de desechos”.

Además, se recordó que existen botelleros metálicos dispuestos en espacios públicos y plazas de la ciudad. “En caso de que el iglú amarillo de botellas plásticas esté lleno, pueden además dejar sus botellas en los contenedores que tenemos dispuestos en las plazas de la ciudad”, explicó Mazón.

“Es importante mencionar que tenemos que evitar dejar en los Puntos Limpios residuos no reciclables como: restos de poda, excrementos de animales, artefactos hogareños, aceites de motor, animales muertos, aceites vegetales usados, escombros, maderas y otros tantos con los que nos encontramos a diario, desvirtuando el camino deseado”, reiteró.

Los Puntos Limpios están disponibles las 24 hs. y la frecuencia de recolección es de tres veces por semana los días: lunes, miércoles y sábados. Mientras que, el Centro de Acopio, funciona de lunes a sábados de 8 a 17 hs., con una persona que recibe y asesora a cada vecino sobre cómo clasificar y disponer los residuos.

Así mismo, se explicó que tanto el servicio de Puntos Limpios como del Centro de Acopio está disponible para recibir los residuos generados por los vecinos de Rada Tilly, y no así por los comercios.

Por otra parte, las pilas y el Aceite Vegetal Usado (AVU) se reciben únicamente en el Centro de Acopio, en los contenedores especificados. “Los AVU`S deben acercarse en un recipiente que debe ser vaciado en el contenedor blanco, indicado para tal fin, y que luego podrán volver a utilizar en una próxima carga. En caso de que el recipiente haya cumplido su vida útil, se deberá disponer junto con los residuos domiciliarios ya que solo pueden reciclarse en el Centro de Acopio envases de plástico y vidrio que estén limpios y secos”, destacó.

Para el caso de las pilas deben depositarse en el contenedor negro, ubicado dentro del Centro de Acopio, sin ningún tipo de envoltorio. Se reciben: pilas hogareñas AA y AAA (chicas), C (medianas), D (grandes), pilas botón, pilas de 9v y baterías de celular/notebooks.

“Esperamos que la comunidad haga un uso adecuado de las herramientas que estamos brindando, con estas mejoras ya implementadas les pedimos que se unan a la gestión ambiental llevada adelante en la ciudad a fin de mantenerla más limpia y ordenada para todos”.