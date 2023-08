Racing inscribió a Agustín Almendra en AFA y podrá jugar la Copa Liga Profesional

Agustín Almendra es oficialmente el tercer refuerzo de Racing. La dirigencia de la Academia pudo inscribir el contrato del mediocampista, de último paso por Boca, en la Asociación del Fútbol Argentino y estará disponible para debutar en la Copa Liga Profesional.

Es que el futbolista de 23 años no pudo ser inscripto antes porque Boca no había enviado los papeles correspondientes, y esto hizo que Almendra no pueda disputar ni la ida ni la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Nacional de Colombia.

Ahora que su contrato con Racing ya fue anotado en la AFA, el mediocampista podrá disputar la Copa Liga Profesional que comenzará el fin de semana del 20 de agosto. Además, en caso de que la Academia logro dar vuelta la serie de octavos contra los colombianos, Almendra también podrá jugar los cuartos de final de la Libertadores, sea Boca o Nacional de Uruguay el rival.

Cabe recordar que Agustín Almendra firmó su vínculo con el equipo de Avellaneda hasta diciembre de 2026, y que desde hace un par de semanas ya se entrena con sus nuevos compañeros. Además, en los últimos partidos que jugó Racing de local se lo vio en la tribuna junto a los futbolistas del plantel que estaban lesionados.

Nota y datos TyCSports