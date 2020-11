Quiroga repudió los destrozos

El secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, se refirió hace instantes a los destrozos que, supuestamente grupos ambientalistas, provocaron ayer en Rawson.

«Los diputados son los representantes del pueblo, están presentadas 30 mil firmas en la Legislatura. No puede quedar deslegitimada la expresión de un sector de los chubutenses. El dialogo y los mecanismos que prevé nuestra constitución son la solución a los conflictos. No por ovejas negras se va a teñir todo el rebaño», sostuvo.

«Lo de ayer en casa de gobierno, es el último recurso de quienes carecen de inteligencia, que no tienen competencia, que no pueden arrogarse la representación de nadie y que sólo dan rienda suelta a su rabia a través de la violencia», sostuvo.