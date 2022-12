Quintero: “Al poder hegemónico le molesta la alegría del pueblo”

Daniel Quintero, poeta de Ushuaia, comentó a LU4 qué lo llevó a escribir un molesto poema sobre la alegría tras la conquista del Mundial de Qatar. “Este poema lo escribí hace tres días, reconozco que con una tendencia a molestar cuando escribo. Inspirado y motivado con esta selección argentina y todo lo que significa este triunfo, que si bien no cambia nada es mucho mejor tenerlo”, explicó.

https://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2022/12/DANIEL-QUINTERO-20-12-22.mp3

Luego indicó que “Lo que los medios hegemónicos están haciendo hincapié es contra el gobierno de Alberto y Cristina, porque a ellos no les convenía un festejo y una alegría de esta naturaleza. Hoy se va a ver a la selección, Messi y todos los chicos en el balcón de la Casa de Gobierno; como lo vimos al Diego en 1986”.

Finalmente resaltó que “Debo tener algunos textos sobre el fútbol pero esta situación me tocó de manera especial, pero me gusta el fútbol y soy hincha de River. La alegría molesta porque el poder es triste y analfabeto, por eso las tapas de Clarín y La Nación son una vergüenza; de las tripas me nace este poema para molestar y reflejar el festejo”.

El poema

Les molesta el milagro

no el del pan los peces

el vino a repartir

las aguas abiertas

o el muerto que se levanta

sale y corre

les molesta el milagro de la carne común

pegada al hueso del deseo

hecha para la bienvenida

el grito el amor

el hijo que nace sabiéndose

la letra de la Marcha

el milagro de todos los domingos

el del corazón de bandera

el país que putea

la patria harta de ellos

la fe hereje

la esperanza de las cosas quietas

les molesta el milagro

de que agarremos barro

soplemos en el molde

ternura y sangre

y emerja de ese milagro

el símbolo que les molestará

todos los días

todos los cielos

toda la vida

todos los goles

todas las marchas

carne común

pegada al hueso de la historia.

Daniel Quintero