Quienes cobran la primer cuota del bono de $94.000

Los trabajadores informales que solicitaron el bono de $94.000 y fueron autorizados para cobrarlo entre el 4 y el 9 de octubre, recibirán mañana la primera de las dos cuotas en la cuenta bancaria indicada durante la inscripción.

La ANSeS informó hoy que dos millones de personas ya recibieron la primer cuota de 47.000 la semana pasada.

Además, se explicó que aquellos que cumplan los requisitos para solicitar el bono podrán hacerlo hasta el 31 de octubre, todos los días de 14 a 24, a través de la página web del organismo www.anses.gob.ar o de la aplicación mi ANSeS.

Los requisitos para solicitar el bono son los siguientes: tener entre 18 y 64 años, haber residido en Argentina de forma permanente durante al menos dos años y no tener ingresos registrados, lo que implica no tener empleo formal, no ser monotributista, autónomo o empleado doméstico.

Además, aquellos que soliciten el bono no deben estar recibiendo ninguna otra ayuda económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, Progresar o la Prestación por Desempleo, ni participar en programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

Los jubilados y pensionados, aquellos con cobertura de salud, los propietarios de automóviles registrados a su nombre con menos de 10 años de antigüedad (excluyendo las motos) y los propietarios de inmuebles no podrán cobrar el bono.