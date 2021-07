Qué permisos y análisis hay que tener para pasar el Ramón Santos

El Jefe de Policía del puesto Ramón Santos, el comisario Adolfo Fernández, explicó a La Posta Comodorense TV los permisos y análisis que deben tener los automovilistas y viajeros, tanto santacruceños como chubutenses y de otras jurisdicciones, para trasponer el límite entre Chubut y Santa Cruz

Fernández explicó que, como sucede en todo el país, los viajeros deben tener el permiso de circulación nacional y el de la provincia de Chubut, y el hisopado PCR negativo.

En el caso de residentes santacruceños que esten retornando a su localidad, habiendo pasado un día o más, deben hacerse el hisopado en el ingreso a la provincia, en los trailers habilitado en el propio puesto por el ministerio de Salud de Santa Cruz.

El hisopado lo cubre la obra social de cada uno de los ciudadanos. En caso de no tenerlo, el costo es de 1000 pesos y el resultado es inmediato, luego de lo cual si podrán ingresar a la provincia.

A los viajeros de paso de otras provincias también se les hace el hisopado en estos trailers, pero no a los chubutenses de Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y Sarmiento ya que «por cercanía se solicita que se los hagan en cada una de sus ciudades, antes de dirigirse a Santa Cruz», explicó.

El egreso de Santa Cruz no tiene horario restrictivo, si el ingreso, que es de 8 a 22, ya que es el momento del día en que, en los trailers del Puesto, atiende el personal de Salud que realiza los hisopados.