Puso a lavar las zapatillas en el lavarropas y todo terminó de la peor manera: “Se desarmaron”

En su cuenta de TikTok, la joven mostró el resultado final y rápidamente se volvió viral.

Una joven tomó la decisión de poner a lavar las zapatillas en el lavarropas para evitar hacerlo a mano. Sin embargo, nunca se imaginó como iban a terminar. A través de un video de TikTok, lo compartió con sus seguidores.

La joven mostró el momento en que abrió el aparato y sacó su par de calzados mientras no podía contener la risa. Rápidamente el posteo se volvió viral en la red social y recibió miles de comentarios.

Resulta que el par de zapatillas quedó completamente destruido, se desarmó todo. Primero dejó ver la parte de la tela donde van los cordones, después la goma de alrededor y la suela. Todo estaba por partes y desunido. “¡No! Mirá”, decía mientras grababa.

En cuestión de pocas horas el clip se volvió viral ya que recolectó más de 145 me gusta y miles de comentarios. “Se desarmaron”, “Pusiste el lavado en cuotas, no automático”, “Pero limpias quedaron”, “Vienen por separado, tenés que armarlas ahora”, “Se ríe para no llorar”, escribieron algunos de su seguidores.