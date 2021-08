Puratich volvió a criticar a los actuales diputados y senadores por Chubut

El ministro de Salud y precandidato a la diputación nacional por Chubut Somos Todos, Fabián Puratich, aseguró hoy que los chuburenses » se merecen una representación firme en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación”, y aseguró que «nosotros vamos a defender el derecho de los chubutenses, perder ese eje hace que las gestiones de los diputados y senadores pase desapercibida para la provincia”.

De inmediato advirtió que la gente «no sabe quienes son sus diputados y senadores. Hay muchos que no saben cuántos son y menos sus nombres. Eso me parece algo grave”, y reiteró que no tiene » los teléfonos de los senadores de Chubut porque nunca se pusieron en contacto conmigo durante toda la pandemia”.

“Eso hay que verlo, es muy fácil aparecer dos meses antes de una campaña política diciendo lo mucho que se hizo por Chubut y dicen lo que hay que hacer como si fueran candidatos a gobernador”, concluyó.