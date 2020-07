Puratich: “Vamos a tener una evolución de brotes más que de un pico de contagios”

“Ayer se detectaron seis nuevos casos en Comodoro, esta dentro de lo esperado y sobre un total de 108 muestras cargadas sólo seis fueron positivas. Es un buen número y menos de los esperado”, indicó el ministro.

Puratich sostuvo que “Creo que lo va a pasar con la pandemia es que se esta esperando que se suceda el pico y me parece que va evolucionar en forma de brotes, lo que significa que cada una determinada cantidad de días van a aparecer picos. Este actual esta vinculado al tema del puerto y el posterior de catorce días después del día del padre, la evolución va a ser con brotes y la acción rápida va a hacer que se contenga más rápidamente también”.

Cambios de hábitos

El ministro explicó que “Esta es una enfermedad que todos estamos expuestos a sufrirla, ninguno tiene anticuerpos y hasta que no haya una vacuna todos vamos a estar en riesgo de enfermarnos; por eso es muy importante trabajar sobre los riesgos individuales, para eso hemos tenido muchos días de cuarentena para cambiar nuestras conductas individuales y cuidarnos”.

Uno de esos hábitos a modificar es compartir el mate y en ese sentido indicó que “El mate es terrible y cuando encuestamos a los contagiados el hito lo marca tomar mate, compartir bebidas o el cigarrillo, como así también los saludos con abrazos y besos. Tenemos que cambiar los hábitos y mostrar cariño hoy se traduce en cuidarnos de no contagiar ni contagiarnos”.

Sobre los nuevos hospitales modulares, señaló que “Queremos tener previstos lugares para que no nos sorprenda nada, por eso preferimos tener armados los lugares adicionales. Hoy por hoy estamos bien preparados no hemos tenido necesidades de camas y debemos tener previstos otros lugares porque la dinámica puede hacer aparecer muchos casos juntos”.

Y reveló que “Hoy no tenemos ningún paciente que requiera terapia intensiva o respirador en Comodoro, hemos tenido muy baja ocupación de camas con pacientes de Covid”.

Atentos al día del amigo