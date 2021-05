Puratich pidió dejar de politizar la pandemia

En otro tramo de sus declaraciones, el ministro de Salud, Fabián Puratich, invitó a “trabajar todos juntos y a dejar de politizar la pandemia y la campaña de vacunación”, sosteniendo que “cada uno de nosotros debe tener la responsabilidad suficiente como para comprender que la situación que estamos atravesando representa un grave problema de salud para toda la población, y que los problemas de salud no pueden verse contaminados con la política partidaria”.

“Los problemas de salud nos abarcan a todos: radicales, peronistas, afiliados del Pro, comunistas, religiosos, ateos, etc.”, señaló también, afirmando que “si no logramos entender esto vamos a estar en una situación aún más compleja que la que ya estamos atravesando”.

“La realidad es que la politización de la pandemia es algo que nos preocupa mucho, ya que lamentablemente no vemos un entendimiento del momento que estamos viviendo por parte de los distintos actores sociales, y se hace muy notoria así la falta de acompañamiento de estos actores a la gestión de la pandemia que estamos llevando adelante desde el Ministerio de Salud”, concluyó.