Puratich: “Nos falta muy poco para llegar a la inmunidad de rebaño”

Fabián Puratich, ministro de Salud y candidato a diputado nacional, expresó a LU4 que Chubut se encuentra cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño y al mismo tiempo repudió las amenazas en medio de la campaña política.

“Nos falta muy poco para llegar a la inmunidad de rebaño, porque tenemos con una dosis hemos superado el 80% en la población mayor de 18 años y con dos dosis estamos cercanos al 60% de esa misma población. Lo que nos preocupa hoy es llegar a los sectores que no hemos podido llegar con la vacunación”, adelantó.

El ministro sostuvo que “Con la vacunación venimos bien, pero de las 440 mil personas a vacunas tenemos cerca de 70 mil personas a las que no hemos podido llegar todavía con la vacuna. Están llegando segundas dosis de Sputnik V, por ahí no en el ritmo que necesitamos. El lote que llegaría en septiembre alcanzaría para cubrir la dosis que necesitamos”.

Amenazas en campaña

Puratich se refirió a las amenazas y el ingreso a su domicilio manifestando que “Había recibido amenazas un tiempo antes y hay gente que es muy violenta, ahora pasó este evento en mi casa y por eso hice la denuncia a la policía. Siempre he sido una persona respetuosa y he mantenido el diálogo con todo le mundo, pero este nivel de violencia lo creía terminado”.

Para el candidato del ChuSoTo, “La política sanitaria debe ser apartidaria y más allá de las relaciones personales lo hemos hecho muy bien, con aciertos y errores; siempre pensando en el bien común y la salud pública, donde los enfoques no pueden estar marcados por el partidismo”.

Sobre la nueva etapa de campaña indicó que “Hay que seguir trabajando, tanto como ministro y como candidato, hablando con la gente desde la semana que viene en un trabajo territorial”.