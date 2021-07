Puratich: “No voy a pedir licencia porque tengo la misma responsabilidad”

Fabián Puratich, precandidato por el oficialismo y ministro de Salud provincial, expresó a LU4 que no renunciará para hacer campaña y adelantó la inscripción para la vacunación de adolescentes.

“No voy a pedir licencia porque tengo la misma responsabilidad. Mi candidatura es algo eventual y no desplaza todas las responsabilidades que sigo teniendo en medio de la pandemia. No tengo pensado por el momento dar un paso al costado porque me parece imprudente”, enfatizó.

Sobre los cruces con el Gobierno nacional, Puratich indicó que “Con su personalidad Federico (Massoni) se ha ganado el afecto de la gente y su situación es distinta en su ministerio, mientras que nosotros en Salud hemos recibido mucha ayuda de Nación. Más allá de que uno este alineado con el gobierno hay que defender los intereses de la provincia, sin dejar de trabajar en conjunto”.

Vacunación

El responsable del área sanitaria indicó que “Esta tarde están llegando las vacunas a la provincia para vacunar a los adolescentes de 12 a 17 años y vamos a anunciar los mecanismos de inscripción, teniendo en cuenta que son prioridad aquellos que tengan enfermedades preexistentes”.

Luego agregó que “Estimamos que tenemos entre 10 y 12 mil niños y adolescentes contando con el stock de vacunas para poder. Todos se podrán anotar, pero avanzaremos primero con los grupos de mayor riesgo”.

Y finalmente explicó que “Hay un retraso con la segunda dosis de la Sputnik V, pero debemos tener en cuenta que estamos avanzando en tres terrenos: el traslado de mayor cantidad de segundas dosis desde Rusia, la producción local que se esta realizando en el laboratorio Richmond y los estudios de prefactibilidad sobre la intercambiabilidad de vacunas para completar esquemas”.