Puratich: “Es mucho más importante vacunarse que hisoparse”

Fabián Puratich, ministro de Salud de Chubut, confirmó en conferencia de prensa los cambios de criterios para los hisopados y adelantó que no se hisopará a los que quieran hacerlo para viajar.

“Con el Consejo Federal de Salud se tomaron nuevas medidas por la alta circulación viral y los contactos estrechos que tengan las dos dosis y el refuerzo, o las dos dosis y menos de cinco meses de recibirlas, no van a tener que hacer aislamientos. Para quienes no estén vacunados o tengan los esquemas de vacunación incompletos deberán cumplir con los aislamientos”, expresó.

El ministro explicó que “Con respecto a los hisopados hay que hacerlos seguir ciertos criterios que son importantes. Se están hisopando personas que no corresponde que lo hagan, porque el desborde no esta relacionado con formas graves de la enfermedad y venimos teniendo un 80% de positividad, pero algunos lugares como Trevelin se hicieron 100 hisopados y todos dieron positivo”.

Respecto de quiénes sí deben hisoparse indicó que “En ese marco hemos definido que los criterios de hisopados son que deben hacerlo las personas que tienen riesgo de tener una forma grave de la enfermedad. Esas personas son los mayores de 60 años con esquema de vacunación incompleto, los diabéticos, los obesos, los que tengan baja inmunidad, los que tienen VIH y los que tienen insuficiencia renal crónica o enfermedades respiratorias. Todo esto para hacer un uso adecuado del recurso humano que esta degastado y hasta ha recibido malos tratos”.

“En la provincia tenemos casos diagnosticados de todas las cepas y la de ómicron es de muy alto nivel de circulación, pero con síntomas muy leves cuando esta el esquema de vacunación completo”, confirmó.

Finalmente resaltó que “El contacto estrecho que tiene síntomas no se tiene que hisopar porque lo consideramos por criterio clínico que es positivo y para justificar la ausencia laboral sirve la aplicación Cuidar. El que tiene que viajar no lo vamos a hisopar en el sistema público, lo deberá hacer en el privado. Es mucho más importante vacunarse que hisoparse”.