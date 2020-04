Puratich dijo que la eficacia de la cuarententa no está en discusión

El ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, aseguró hoy que “la eficacia de la cuarentena no admite ningún tipo de discusión: basta sino con ver cómo se han ido corriendo los plazos previstos para la aparición del pico de la enfermedad en Argentina”.

En diálogo con la prensa, el ministro Puratich se refirió en primer lugar a la situación epidemiológica que se reporta de forma diaria a nivel nacional y precisó que “al día de la fecha, la cantidad de casos confirmados de Covid-19 en el país es de 2.941, con 102 casos nuevos registrados en las últimas horas, 709 pacientes recuperados, 25.259 casos sospechosos descartados y, desgraciadamente, un total de 134 fallecidos”.

Sobre el stock de reactivos para los test de Covid-19 con que cuenta la provincia, el ministro de Salud sostuvo que “estamos bastante bien aprovisionados de reactivos, los cuales han sido distribuidos en los Laboratorios de Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia, y ayer Nación nos notificó de que ya tienen disponibles para nosotros un nuevo cargamento de reactivos, que se suma a una donación de kits rápidos de detección de Coronavirus realizada por una empresa privada, por lo que tenemos una buena reserva en caso de que se produzca una escalada de casos sospechosos en el territorio provincial”.

Consultado sobre la posibilidad de extender el plazo de los 14 días de aislamiento preventivo obligatorio para todos aquellos que presentan nexo epidemiológico, Puratich explicó que “la determinación del total de días de aislamiento no es fijada por nosotros ni por Nación, sino que emana de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, y se basa en el tiempo máximo de duración de la incubación de la enfermedad; por lo que, mientras no se modifique el protocolo a nivel internacional, no es una decisión que podamos adoptar nosotros unilateralmente”.

Defensa del derecho a la vida

Por otro lado, el ministro de Salud provincial tuvo palabras para aquellos que demandan una flexibilización mayor de la cuarentena, afirmando que “independientemente de los planteos que pueden hacerse desde los municipios, o desde otros lugares, lo que resulta evidente para todos los que integramos el equipo sanitario es que la eficacia de la cuarentena no admite ningún tipo de discusión: basta sino con ver cómo se han ido corriendo los plazos previstos para la aparición del pico de la enfermedad en Argentina, donde inicialmente se esperaba un estallido de casos hacia fines de marzo y luego, gracias a la cuarentena, este pico se corrió para principios de abril y ahora se habla de que llegaría recién en mayo”.

“Por este motivo, es que desde el equipo de Salud somos bastante reticentes a la liberación de las actividades, y personalmente considero que dicha liberación debería darse de forma responsable, gradual y consensuada siempre con el Ministerio de Salud”, expresó.

“Nosotros entendemos la situación difícil que están pasando todos los comercios y las pequeñas industrias producto de esta cuarentena, pero somos parte de un Gobierno que tiene una concepción humanística, y como fruto de esa concepción humanística nuestra principal preocupación es la defensa del derecho a la vida, derecho que vamos a respetar y poner por encima de las pretensiones que puedan surgir desde otros sectores”, concluyó.