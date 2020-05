Puratich aseguró que los cambios en la ley de emergencia sanitaria no modifican el espíritu original

Consultado por la Ley de Emergencia Sanitaria que aprobaron los diputados provinciales, el ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, comentó que “el día lunes por la tarde estuve reunido con el bloque del Frente Patriótico, y también con diputados de otros partidos, y ellos me adelantaron que la idea era hacer un proyecto de ley que englobara tanto la emergencia sanitaria como la habilitación para las compras directas de insumos por parte del Ministerio de Salud”.

“En tal sentido, los dos o tres puntos que se derogaron del decreto original nosotros ya los teníamos contemplados en nuestro propio Convenio Colectivo de Trabajo, así que a decir verdad las modificaciones introducidas no modifican en ningún caso al espíritu inicial de la ley, y desde el equipo sanitario provincial les estamos muy agradecidos a los diputados por su trabajo y su comprensión”, concluyó.

Por ahora recorrer

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, se refirió al Decreto Provincial firmado por el gobernador Mariano Arcioni mediante el cual se autorizan las salidas de esparcimiento en la provincia, y explicó que la norma “contempla la posibilidad de realizar únicamente caminatas recreativas”, y que por el momento continúa en estudio “la posibilidad de extender el permiso a otras actividades como el ciclismo, el running o la pesca deportiva”.

El titular de la cartera sanitaria provincial efectuó las declaraciones este miércoles, al brindar una rueda de prensa en Rawson, en la sede central del organismo que conduce.

Modalidad

En diálogo con la prensa, Puratich señaló que el martes “se publicó este decreto que permite a los chubutenses la realización de determinadas actividades recreativas por espacio de una hora, y en un radio de 500 metros tomando como punto de partida el domicilio de cada ciudadano”.

“Dicho decreto contempla un esquema similar al que hemos venido implementando en la provincia, a través de las terminaciones de los documentos de identidad de cada persona, para la realización de compras de primera necesidad”, señaló el titular de la cartera sanitaria provincial, añadiendo que “por este motivo, los días lunes, miércoles y viernes podrán salir a realizar actividades recreativas los chubutenses con documentos terminados en par; los días martes, jueves y sábados podrán hacerlo quienes tengan documentos terminados en impar; y, finalmente, los domingos podrán realizar dichas actividades todos quienes así lo deseen, dado que es un día de menor actividad comercial, por lo que el riesgo de contagio es menor”.

De igual manera, Puratich explicó también que “el horario para la realización de las actividades recreativas es bastante amplio, pudiendo realizarse las mismas entre las 6 de la mañana y las 7 de la tarde, aunque sí hemos establecido un horario de protección para los adultos mayores, entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía”.

“Esto no significa que los mayores de 65 años no puedan salir a la calle durante la tarde, sino que tienen prioridad para hacerlo durante las mañanas, mientras que los niños, niñas y adolescentes sí tendrán restringido el acceso a las calles en horario matutino, para disminuir los riesgos de contagio de nuestros adultos mayores”, sostuvo.

Potestades de los intendentes

Asimismo, Puratich detalló que “por el momento el decreto contempla la posibilidad de realizar únicamente caminatas recreativas, y no está permitido el uso de los juegos en las plazas y parques de las distintas ciudades de la provincia”.

Sin embargo, “como en la provincia no hay circulación viral comunitaria, y la situación de cada municipio puede ser distinta a la de los demás, les hemos dado libertad a los intendentes de las diversas ciudades para que, de acuerdo a las diferentes realidades locales, ellos reglamenten los protocolos que consideren necesarios, siempre dentro del marco normativo que establece el decreto provincial”, aclaró.

“En tal sentido, seguimos estudiando también la posibilidad de extender el permiso a otras actividades como el ciclismo, el running o la pesca deportiva, y desde el área de Comunicación del Ministerio de Salud se está trabajando ya en la preparación y difusión de un material explicativo que tiene por objeto concientizar a la comunidad chubutense de cómo se produce la dispersión viral en este tipo de actividades”, explicó el titular de la cartera sanitaria.

“El virus llegó a Chubut”

“Más allá de esto, desde el Ministerio de Salud provincial volvemos a insistir en que es hora de aceptar que el virus llegó a Chubut, y que está circulando también en la mayor parte del territorio nacional, lo cual nos obliga a cambiar muchos de nuestros hábitos y nuestras propias formas de vida”, dijo Puratich, añadiendo que “todo esto hace que tengamos que ser muy cuidadosos a la hora de autorizar habilitaciones que flexibilicen la cuarentena reglamentada por Nación”.