Puratich aseguró que en Chubut no debería haber cambios

Al ser consultado por las recientes declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien habló de la implementación de una “cuarentena administrada”, en el marco de la cual se puedan flexibilizar algunas restricciones, Puratich sostuvo que en Chubut “esto va a depender de una decisión del gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, a quien le vamos a presentar los informes correspondientes para que se puedan tomar las mejores decisiones”.

“Nosotros consideramos que independientemente de ser una de las tres jurisdicciones que seguimos sin casos positivos, debemos seguir con las medidas como venimos hasta ahora, pudiendo en algunos sectores producir alguna flexibilización, pero sin cambios sustanciales con respecto a lo que venimos haciendo hasta ahora”, dijo.

Este viernes por la noche “el presidente fue muy didáctico en su explicación, que me parece que se puede trasladar muy fácilmente a nuestra provincia, donde la curva no solamente es plana sino que todavía no hemos tenido casos positivos”, lo cual “es producto del trabajo de todo un gobierno, en el que estamos comprometidos para mantener a la provincia en esta posición”, destacó.

“Sabemos que hay posibilidades de que el virus esté acá, no somos una provincia inmune y entonces tenemos que redoblar los esfuerzos, no bajar los brazos y seguir manteniendo las mismas conductas que nos han permitido llegar a este día en estas condiciones”, concluyó el titular de la cartera sanitaria.