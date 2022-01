Puratich anunció que Vizzotti visitará Chubut para “potenciar la vacunación”

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, confirmó que se programa la visita de la titular de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, con la intención de profundizar el proceso de vacunación.

Este lunes, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió a la nueva ola de contagios que está sufriendo la provincia. «La oleada de contagios fue muy importante. Una positividad que ha superado en algunos Plan Detectar y centros de testeos el 60%. Sin embargo, la internación por covid sigue siendo baja. No es casualidad, sino que está vinculado con el buen nivel de vacunación», resaltó este lunes en diálogo con Cadena Tiempo.

En este marco, insistió en completar los esquemas de vacunación: «quienes no se han vacunado, que se vacunen porque es importante estar bien protegimos para que esta ola de contagios transcurra rápidamente y no deje consecuencias», explicó.

Sobre la gran demanda en la vacunación y las agresiones sufridas por el personal de salud, señaló: «Hay que tener un poco de paciencia a los vacunadores porque ha sido muy grande el flujo, que es algo muy bueno y estamos muy contentos con que vayan a vacunarse. Pero hay que tener un poco de solidaridad, ya que son los mismos trabajadores que hace dos años están al frente de la pandemia».