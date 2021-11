El ministro de Salud y candidato a diputado nacional de Chubut Primero, Fabián Puratich, afirmó que «somos una fuerza provincial con propuestas reales y posibles».

Lo destacó al encabezar en Puerto Madryn y Dolavon, junto a su compañera de fórmula para la diputación nacional, Vanesa Abril, y el candidato a senador nacional, Federico Massoni, distintas actividades y recorridas.

Participaron del festejo por el Día de las Iglesias Evangélicas en Puerto Madryn, y de la Keipon Fest en Dolavon.

Al respecto, Puratich manifestó que «formamos parte en Madryn de las celebraciones que se hicieron por el Día de las Iglesias Evangélicas, una jornada muy especial que convocó a gran cantidad de personas de distintos sectores».

«Siempre asistimos a las actividades que estas iglesias efectúan, porque valoramos el importante trabajo social y de contención que realizan, teniendo mucha presencia en los barrios», indicó.

Asimismo, expresó que “en Dolavon estuvimos en la Keipon Fest, recorriendo las ferias de emprendedores y productores, dialogando y saludando a la gente, y además estuvimos en la carpa de Salud que se instaló en un espacio estratégico del predio”.

Recibimiento

En ese marco, Puratich recalcó la amplia agenda de trabajo que se encuentra llevando a cabo en todo el territorio provincial, y el recibimiento de la gente.

Señaló de ese modo que, «encuentro mucho agradecimiento de la gente en cada recorrida, en cada una de las reuniones nos agradecen por la gestión sanitaria y la vacunación, que ha tenido un gran impacto positivo»

«La implementación del plan de vacunación contra el Covid fue ejemplar, y las prioridades fueron destinar recursos al sistema sanitario, educación y también seguridad», precisó.

Expresó que «nos estamos dedicando a escuchar a la gente, estar muy atentos a sus requerimientos, porque nuestro principal objetivo es brindarles respuestas».

«Nosotros tenemos las propuestas para mejorar la situación desde el poder legislativo, y a eso estamos dedicados», indicó.

En ese sentido, afirmó que «tenemos algo que es concreto, real y posible».

Fuerza de Chubut

Por otro lado, Puratich marcó las diferencias con los demás candidatos y señaló que «soy una persona común que trabaja todos los días, recorrí muchas veces la provincia. Tengo capacidad de trabajo, en los peores momentos he estado de frente a las situaciones, puse el cuerpo para defender las posturas, no me escondí, traté de dar respuestas».

«Nosotros somos una fuerza de Chubut, esa es la gran diferencia que tenemos con el resto de los candidatos. Somos de acá y nadie de Buenos Aires nos dice lo que tenemos que hacer», aseveró.

Además, expresó que «vamos siempre de frente, conocemos mucho la provincia, y esas son características que no todos tienen».

«Nosotros trabajamos por un proyecto nuestro, propio de Chubut, porque vamos por otro lugar, por la construcción de trabajo, de consensos, y de mejoras para la provincia desde la provincia, no desde lo que nos digan a nivel nacional», concluyó.