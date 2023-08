Punta Marqués avanza en elaboración de su Plan de Gestión

Hoy finalizaron las jornadas del Taller Participativo para la elaboración del Plan de Gestión del Área Natural Protegida (APN) Punta Marqués que se realizaron en Rada Tilly.

La ley provincial sancionada el año pasado que determinó la ampliación del área protegida Punta Marqués, establecía la obligatoriedad de iniciar el trabajo para contar con un plan de gestión definitivo. Con este objetivo se reunieron durante dos días, instituciones, organizaciones, propietarios, representantes de los municipios de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, además del gobierno de provincial. Estuvo presente la subsecretaria de Conservación de la provincia, Nadia Bravo; Maricel Giaccardi, coordinadora del Taller; Mariel Peralta, presidente del Concejo Deliberante de Rada Tilly, Jorge Mérida, secretario de Deporte y Turismo de Rada Tilly y Gonzalo Herrera, director general Turismo de Comodoro Rivadavia

El plan de gestión es la herramienta que permite planificar los usos que se dará al territorio protegido, sienta las bases y pautas para su uso y conservación. Participaron del taller los preventores que actualmente trabajan en el área, investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), personal de Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios, integrantes de las áreas de Medio Ambiente, Turismo y Planificación Urbana de Rada Tilly, propietarios de tierras, representantes de pueblos originarios, entre otros actores.

“Punta Marqués fue creada en tiempos en los que conservar, cuidar, preservar, sostenibilidad no estaban en boca de todos y, aún así, el Estado Municipal tuvo esa visión y ha cuidado este lugar para los radatillenses, Punta Marqués es hoy parte de nuestra identidad. La ampliación del área y este plan de gestión abren un montón de posibilidades para seguir preservando e investigando, pero también para desarrollar el turismo que es uno de los grandes desafíos que enfrentamos, no solo en Rada Tilly, sino también en Comodoro Rivadavia. Diversificar la matriz productiva a través del turismo, pero no cualquier turismo, sino un turismo que preserve y conserve”, sostuvo Mérida en la apertura de la jornada.

El Área Natural Protegida Punta Marqués se conformó en 1984 a partir de una ordenanza municipal. Desde su creación es gestionada por el Municipio de Rada Tilly con fondos propios. Un año después, por ley provincial, fue denominada Reserva Natural Turística Punta Marqués y, en el año 2000, se incorporó al Sistema Provincial de Áreas Protegidas de la provincia.

El año pasado una ley provincial amplió a 1200 hectáreas la superficie de Punta Marqués incluyendo un área marina de vital importancia para la protección de la fauna y para la proyección de actividades turísticas. La ampliación de su superficie requería consensuar los usos del área además de otras tareas que ya se realizaron como el amojonamiento y el relevamiento de senderos.

En referencia al taller, Mérida añadió: “El objetivo de este Taller enriquecer los aportes para la elaboración del plan de gestión con la mayor cantidad de visiones y aportes, de personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Conseguir una visión plural sobre el área tendrá un efecto positivo en el resultado final del plan de manejo como herramienta de conservación y uso” detalló Jorge Mérida.

La Reserva Natural Protegida fue creada en sus inicios para la protección de la colonia de lobos marinos de un pelo ubicada en la base del cerro Punta Marqués pero hoy se consolida como un importante centro de investigación que se dedica a la conservación de numerosas especies que conviven en la zona.