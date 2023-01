Puestos de trabajo e inversión en la Cuenca: Ávila se reunió con Arcioni y Luque

“Vinimos a ver el balance de todo lo que las operadoras van a poner en el año 2023, donde todas anticiparon lo que nosotros veníamos previendo: que si no se cumplían ciertas cosas, el problema iba a ser en junio, donde la mayoría de las empresas más chicas se podían terminar fundiendo, y no tenemos que dejar que eso pase”, analizó ‘Loma’, acompañado por el Secretario Adjunto, Carlos Gómez; el Tesorero, Héctor Millar, miembros de Comisión Directiva; su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar y los Petroleros Privados de Santa Cruz. Y agregó: “estamos trabajando fuerte para ver cómo revertir eso, quedamos con el Gobernador en hacer una mesa pronto, en los primeros días de febrero, para poder llegar por lo menos al 20 o 25 de ese mes y juntarnos si es posible con el ministro de Economía de la Nación para explicar lo que está pasando en la Cuenca y por qué estamos en las condiciones que estamos”, marco en el cual enfatizó que “hoy las empresas se van por los contratos que tienen en Neuquén, porque hay una gran diferencia entre un trabajo on call y lo que es uno a plazo fijo”. El líder sindicalista remarcó que “hay que plantear también que la Ley de Hidrocarburos es la que nos puede dar la posibilidad de reconvertir la Cuenca, si no estamos en un serio problema. No estamos pidiendo un Yacimiento con 20 años más de actividad, sino que se salgan a buscar nuevos Yacimientos Petroleros, que se invierta para perforar en el Mar, que se vaya a la formación D-29”. En ese marco, solicitó que “arriesguemos y traigamos la maquinaria para para poder ir ahí, que ahora no la tenemos, pero si queremos perforar en el Mar, no tenemos una Plataforma, o si querés ir a la D-29 tampoco tenemos los Equipos y los camiones para Fracturar a ese nivel”. “El Gobierno nacional es el que más plata se lleva de la Ley de Hidrocarburos, es el que más gana con la exportación; entonces si no se apoya a las empresas que quieren buscar nuevos recursos, van a tener un problema también ellos. Nosotros vamos a golpear todas las puertas y decir que necesitamos inversión, que venga una maquinaria que ni siquiera es algo de primer nivel, sino que sea alguna que se dejó de usar en Estados Unidos, por ejemplo”, concluyó el titular del Gremio más poderoso de la región.