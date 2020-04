PUERTO: Protocolo de seguridad ante la emergencia sanitaria Covid-19  

Como es de público conocimiento, todo el país está en alerta sanitaria desde comienzo de este año por motivos del virus COVID 19, en el ámbito portuario se realiza un protocolo sanitario donde se adoptaron medidas que se instruyen a nivel nacional, a través de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, señaló.

Cambareri explicó que: “A comienzo de este año se realizó un protocolo sanitario y de aplicación en todos los puertos, que se hacen el marco del Ministerio de Salud Pública de la Nación, estas medidas se fueron intensificando hasta el decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional 297 del 2020 de: “Aislamiento social preventivo y obligatorio”, en este marco los controles se fueron intensificando, hay ciertas actividades en el ámbito portuario que son esenciales como el caso de la pesca, la industria de la alimentación, agroalimentario, de igual forma, en relación al petróleo, transporte de combustible y sus derivados, también todas las actividades relacionadas al transporte marítimo y al comercio exterior, por consiguiente los puertos tienen el deber de seguir trabajando y adoptar medidas para la prevención de la propagación de esta enfermedad.”

Asimismo Cambareri indicó que en el puerto de Comodoro Rivadavia se adoptó medidas de control en el ingreso de las tripulaciones de todos los barcos y también del personal que trabaja en la zona operativa del personal de estiba y todas las empresas que puedan estar relacionas a los servicios en el ámbito del puerto hacia los barcos.

Además, explicó que, “en ésta terminal marítima se habilitó una posta sanitaria en la zona operativa, con personal médico y de enfermería contratado, que hace un control de declaración jurada y de certificados médicos de todo el personal que entra al puerto”, informó. Asimismo se realiza un chequeo de sintomatología de las personas que ingresan y también en algunas ocasiones con el médico de la empresa propietaria de los Buques que operan en ésta terminal marítima donde se toma la temperatura mediante termómetros laser.

En cuanto al personal dependiente de la Administración Portuaria local, se otorgó la dispensa de concurrir al lugar de trabajo para todo aquel que pertenece a un grupo de riesgo, mayormente el personal realiza tareas con la modalidad de teletrabajo o home office y el personal de operaciones cumple con guardias pasivas, es decir que solamente acuden cuando existe un operativo que así lo justifique.

El Administrador Portuario indicó que el personal embarcado no puede ingresar a la ciudad hasta no tener cumplida la cuarentena y tener un certificado médico que conste el buen estado de salud, un barco puede ingresar también con este mismo requisito con una constancia del cumplimiento de la cuarentena y tener el certificado de buen estado de salud, cuando un buque zarpa de Comodoro Rivadavia o de cualquier puerto se vuelve a contar la cuarentena y no puede bajar al muelle hasta que esa cuarentena no esté cumplida.

“Hay un protocolo de emergencia para intervenir ante un caso sospechoso, igualmente existen protocolo de la indumentaria de los elementos de protección de todo el personal que está trabajando, además de medidas de desinfección que están adoptando en la instalaciones como también en los buques que están ingresando en la zona”, comunicó Cambareri.

En otro tramo de la entrevista ante la consulta Cambareri aclaró que “quiero destacar que en este marco, el Puerto de Comodoro no adopta las mismas medidas que otros puertos, en cuanto prohíben el ingreso de busques fresqueros provenientes de Mar de Plata, o exigencias de vender la carga en la Provincia, no es una exigencia que ha hecho antes el puerto y no se va hacer en esta instancia, solamente las medidas que tomamos que son de orden sanitario que son las que le mencionamos anteriormente” advirtió. Al tiempo que informó que sobre el inicio estimado de la temporada nacional de pesca de langostino para la zona de Chubut y Santa Cruz la misma se abriría para la segunda quincena del mes de junio y para esa fecha probablemente haya modificaciones en el protocolo sanitario de acuerdo a la evolución de la emergencia sanitaria y a las directivas que se adopten a nivel provincial y nacional.

Por último, “con respecto a los operativos de descarga de la pesca se tomaron como medidas la prohibición de que el personal embarcado pueda descender al muelle a la zona operativa de puerto, se solicita que no haya contacto entre el personal de estiba y la tripulación del buque, el personal del buque debe permanecer en los camarotes o en lugares donde no tenga ningún contacto con personal de la estiba. Asimismo el personal de la estiba cuenta con elementos de protección personal para estar prevenidos de cualquier tipo de contacto, además previo a la operación de estibaje se realiza una limpieza del buque con líquidos aptos para la desinfección”, puntualizó.