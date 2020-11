Proyecto Parque Patagonia” un documental sobre la cuestión ambiental en Santa Cruz

“Es una temática compleja que tiene que ver con el futuro de la zona, tanto en la cordillera como en la zona costera, porque el manejo del medio ambiente es una cuestión muy importante hacia el futuro”, relató.

Dickinson agregó que “Vecinos y productores de la zona nos convocaron después de ver nuestro trabajo anterior que se llamó “Perros del fin del mundo”. Nos explicaron que estaban molestos por la llegada de ciertas fundaciones en la zona norte de Santa Cruz que están financiadas por filántropos internacionales, pero no les gustó la forma en que desembarcaron y la mirada que tienen sobre la Patagonia”.

El material de difusión del documental sostiene que “La Fundación Flora y Fauna vino a esta Meseta para proteger al Macá Tobiano, un pato oriundo en peligro de extinción, pero pronto decidió formar y donar allí un Parque Nacional de 500.000 hectáreas, a unirse con otro del mismo nombre en Chile- afirmando que juntos van a generar un turismo pujante regional, revirtiendo en su restauración de flora y fauna el supuesto impacto negativo que han tenido las Estancias laneras sobre el medio ambiente, en el último siglo y medio. No está tan claro sin embargo, que el Parque pueda sustituir el aporte económico y la forma de vida de los Productores tradicionales. Se argumenta por ejemplo, que la proliferación desmedida de pumas y guanacos en el incipiente Parque ha sido dañina, y que esta donación masiva de tierras- que incluyen importantes recursos hídricos-, puede resultar ilusoria”.

El propio realizar expresó que “Cuando visité Santa Cruz recientemente, escuché hablar del naciente ‘Parque Nacional Patagonia’. El mismo es la materialización de un sueño de dos filántropos extranjeros: Douglas Tompkins y Hansjorg Wyss, que según cuentan, al quedar varados con su auto en una visita a la Meseta del Lago Buenos Aires, imaginaron la conformación de un Parque Binacional Argentino/Chileno- constituido por grandes extensiones de tierras con gran valor hídrico, repletas de bellezas naturales y una flora y fauna envidiable”.

Agregó que “En un principio sonaba muy bien. Pero al transitar la región fui escuchando testimonios de familias ganaderas y pueblerinas llenas de reparos. La Fundación Flora y Fauna (ahora ‘Rewilding Argentina’) es la encargada de la compra de las estancias de la Meseta para conformar el Parque, pero se ha encontrado con familias arraigadas que no están dispuestas a vender, aunque estén de acuerdo con los objetivos ambientalistas de la Fundación- pero no así con sus modos de implementar el concepto denominado ‘rewilding’ (reasilvestrar) que busca borrar toda huella del hombre en el territorio, por ejemplo su producción ganadera centenaria”.

Finalmente remarcó que “Este ‘rewilding’ favorece la expansión de las poblaciones de guanacos, choiques y pumas, muchas veces con consecuencias desestabilizadoras- aunque surge del llamado ‘Deep Ecology’ o ‘Ecología Profunda’, una filosofía que responde a los crecientes desequilibrios naturales, causados por el accionar del hombre. Es intentar volver a una relación con la naturaleza que nos era más favorable- pero ahora ya sin que nosotros estemos presentes. ¿Pero, qué pasa con las familias que no quieren vender sus tierras, con las pérdidas de actividades en los pueblos? ¿Es posible la coexistencia de este ‘Proyecto Parque Patagonia’ en la zona de la Meseta del Lago Buenos Aires, con la actividad ovina y bovina centenaria, con los cultivos de frutales y pastizales? Contar esta historia, la búsqueda de respuestas a estas preguntas, son el punto de partida de este documental”.

