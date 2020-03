Provincia prioriza el pago de la deuda por sobre el fortalecimiento del Sistema de Salud

«No debemos olvidar que la provincia está en una profunda crisis hace por lo menos dos años. La pandemia está agravando esta crisis, y golpeando especialmente a las y los trabajadores. «Necesitamos testeos masivos, no podemos depender del Malbrán, y la centralización del sistema de Salud. Los Hospitales públicos, las clínicas privadas y obras sociales deben ser gestionados por las y los trabajadores de la Salud, son los que saben qué hay que hacer y qué recursos se necesitan», señaló Sáez.

“Arcioni debe pagar el sueldo en tiempo y forma a las y los trabajadores, docentes y estatales. Sin salario no hay aislamiento posible. Tiene que haber prohibición de despidos y suspensiones, y suspensión de servicios no esenciales. Cuando hablamos que Alberto Fernández tiene que suspender las actividades no esenciales hablamos por ejemplo de la fábrica Felfort, que obliga a sus trabajadores a hacer Paragüitas de chocolate…. El subsidio de $10.000 para monotributistas y autónomos es mísero, la canasta de indigencia es de $16.479 y la Patagonia es de las canastas familiares más caras del país”, indicó la referente de la izquierda en Chubut.

«El gobierno provincial prioriza el pago de la deuda por sobre el fortalecimiento del Sistema de Salud. Durante las campañas electorales del año pasado ya señalábamos este problema. Dejando de pagar la deuda e investigándola, podemos preparar al Sistema de Salud para lo que se viene. Además, las grandes patronales de la provincia, como las petroleras, Aluar, los terratenientes, las pesqueras y los empresarios del turismo, y esto se ve por sus balances multimillonarios en dólares, tienen que pagar impuestos extraordinarios para obtener los recursos necesarios. Ninguna de estas medidas se escuchan en las conferencias de prensa donde Arcioni o el ministro Massoni todos los días nos comunican la cantidad de detenidos durante la cuarentena”, finalizó Sáez.