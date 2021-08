Provincia decretará la Emergencia Hídrica por la falta de lluvias

Nicolás Cittadini, presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), expresó a LU4 que esta terminando de redactar la Emergencia Hídrica por la falta de precipitaciones y que se les notificará a los productos las sanciones existentes.

“La situación provincial no es tan grave como la nacional, pero tenemos un panorama climático poco alentador para este verano con las precipitaciones. Hay esperanzas de que algo llueva, pero no en grandes cantidades y sobre todo en la provisión de agua para el lago Musters”, indicó.

El funcionario provincial adelantó que “Estoy terminando de redactar la Emergencia Hídrica, aunque eso no resolverá el tema de fondo permitiría mitigarlo en parte; pero vamos a enviar 3.200 notas a todos los productores de la provincia pidiéndoles que hagan un uso más eficiente del recurso y evitando los derroches, sin dejar de advertirles las sanciones existentes”.

Obras hídricas

Respecto de las obras vinculadas al tema del agua, Cittadini sostuvo que “La famosa obra del corrimiento de la obra es muy difícil concretarla a tiempo, salvo que se comience ahora; aunque la única solución es que nieve y llueva mucho, haciendo además un uso racional y eficiente del agua por parte de los productores y el consumo humano”.

En ese marco, sostuvo que “La obra del Fontana esta prácticamente terminado el proyecto ejecutivo y el impacto ambiental se publicará en edictos para la llamar a audiencia pública en septiembre; luego se firmará en Nación para llamar a licitación. La obra de repotenciación y corrimiento de la toma del acueducto son obras que dependen de Servicios Públicos y la Cooperativa de Comodoro”.