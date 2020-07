Protesta de la ATECh desde las 11

Los docentes de la ciudad volverán a convocarse hoy a las 11, en la plaza San Martín, donde continuarán con su reclamo al gobierno provincial, que debe dos meses de sueldos y tiene otros incumplimientos para los maestros en particular y los estatales en general.

La protesta, que luego de la concentración incluirá una caravana, se realiza en el marco de toda la semana de retención de servicios a nivel provincial

“El gobierno pretende poner en marcha el Consejo Asesor y un protocolo para la vuelta a clases de manera presencial, pero nosotros entendemos que ese protocolo es inviable y que se trata de un gobierno muy poco propenso al diálogo, avanzando más allá de lo que opinen los sindicatos”, indicó ayer Daniel Murphy, titular de la regional, a La Posta Comodorense Radio.

Respecto de uno de los reclamos centrales, indicó que “Si no hay una inversión en materia educativa y se ponen al día con los sueldos atrasados, el protocolo en inviable porque deben cumplir con lo que establece la ley. En cuanto a las condiciones edilicias es muy poco lo que se hizo, porque los 90 millones que se mencionan no son suficiente y no dan cuenta de las obras que hacen falta”.