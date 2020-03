Protesta de judiciales: “Los trabajadores en Chubut sufrimos el Arcionivirus”

El diálogo con La Posta Comodorense Radio, el sindicalista judicial José Luis Ronconi expresó que “todo vale para exteriorizar que se esta privilegiando a los acreedores externos con el tema de la deuda y no a los trabajadores de la provincia que son los que se encargan de materializar el acceso a los derechos humanos de la sociedad. La referencia al virus es una denuncia a la situación del sistema de salud provincial, como se los ha precarizado y vamos a padecer ante un tema como el coronavirus”.

El secretario de Prensa del SiTraJuCh agregó que “en esta oportunidad, tanto la Asociación de Magistrados como el Superior Tribunal de Justicia fueron conscientes de la situación que estamos viviendo en los lugares de trabajo; estas dos semanas de arduas negociaciones sirvieron para no discutir huelga sí o no, lo que ahora se discute es si los trabajadores están en condiciones de asistir a los lugares de trabajo por la carencia de dinero”.

Cuando se le consultó sobre el llamado a una movilización a Rawson para el miércoles 18, respondió que “todo lo que se acuerde para marcar que hay que cambiar la política nos parece bien y si eso incluye que Arcioni se tenga que ir nos parece bien, no es nuestro fundamento de las acciones sino que se cambien las políticas y por eso hicimos propuestas concretas en lo coyuntural para la crisis; nos parece que son las empresas las que deben hacer un mayor aporte para sostener al Estado”.

La nota