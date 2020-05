Proponen que Comodoro declare la Emergencia Turística

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) presentará una propuesta para que Comodoro declare una Emergencia Turística y, así, tratar de ayudar a uno de los sectores más golpeados por la paralización de la economía por el avance del coronavirus.

En diálogo con La Posta Comodorense, Cristina Galánd, titular de FEHGRA en Comodoro, sostuvo que “algunos no pueden esperar más. Hay uno o dos establecimientos que han cerrado sus puertas. Otros aguantan como pueden. Los gastronómicos que pueden hacer delivery no les alcanza para pagar los salarios ni los impuestos o los alquileres. Se habló con la Cámara Inmobiliaria y la Cámara de Comercio para ver que consideración se puede hacer. Algunos han modificado a los alquileres otros no aflojan en su decisión”, resumió.

“Cada negociación es particular. Unos han dado un descuento importante o no van a cobrar el alquiler hasta que los locales puedan volver a abrir sus puertas. Otros han postergado el aumento. Hay un poco de todo”, detalló.

Apertura parcial de hoteles



Además de solicitar que se declare la Emergencia Turística, FEHGRA pedirá al municipio que permita una apertura parcial de los hoteles. “Hay gente que tiene llegar si o si a Comodoro, porque tienen que traer mercadería, trabajar para una empresa o está el que viene por salud. Nosotros decimos que podemos recibir gente con los permisos de circulación porque otra no está llegando a la ciudad. Queremos brindar alojamiento de una manera segura y no que lleguen a una oferta informal”, aseveró Galánd y destacó que no todos los hoteles podrán abrir sus puertas.

La titular de FEHGRA también consideró que se volverá a realizar una encuesta para conocer la situación de los locales. “Cada uno tiene sus particulares. Hay gente que ya cerró que eran lugares tradicionales. Cafeterías que han cerrado. Otros que están a un punto de hacerlo y otros que tiene espalda para 15 o 30 o como máximo 60 días pero nada más”, lamentó.

