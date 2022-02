Prisma: la experiencia Pink Floyd

¿Alguna vez pensaste en que podrías vivir la Experiencia Pink Floyd en Comodoro Rivadavia?

Prepárate, porque ese momento llegó de la mano de PRISMA PINK FLOYD EXPERIENCE la banda Latinoamericana que ha logrado transmitir de la manera más fiel la increíble esencia de los shows de los británicos.

Estarán presentando su show PINK FLOYD en el Teatro María Auxiliadora, de Comodoro Rivadavia, el domingo 20 de marzo a las 20 hs.

Anticipadas en venta en: San José Hogar, San Martín 647.O virtualmente a través de: cdmticket.ar

Sin duda alguna presenciarás la interpretación más emotiva de la música de Pink Floyd

Nueve músicos en vivo interpretando a través de dos horas de show grandes clásicos de discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, Animals, The Division Bell, como asì también joyas de The Piper At the Gates of Dawn, A Saucerful of Secrets o Atom Heart Mother de entre otros; sumado a una excelente puesta en escena con luces videos y efectos que te transportaran a la magia de los increíbles conciertos que los FLOYD hicieron a través de su extensa trayectoria.

Luego de haber recorrido en más de una oportunidad los escenarios de los teatros más importantes de la Argentina con continuos shows en Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Pergamino, Olavarría, Tandil, Viedma (Rio Negro) Trelew, Puerto Madryn (Chubut), Comodoro Rivadavia (Chubut) Santa Rosa (La Pampa), Córdoba, Neuquén – entre otras ciudades- durante 6 años de gira ininterrumpida; de haber sido reconocida por la cadena Internacional de cines SHOWCASE -quién la eligió para la difusión de la última película de Roger Waters: The Wall, en Septiembre de 2015-, y de haber sido catalogada por el Diario Clarín como “la mejor banda sudamericana que recrea la magia de Floyd” la agrupación que renovó el espíritu de Pink Floyd, llega a la ciudad de VIEDMA para un show que nunca olvidaras.

Habiendo finalizado su séptima gira nacional, y luego del receso por la Pandemia mundial de COVID 19 el Tour 2022 de PRISMA se puso en marcha con una gira de verano en las ciudades de MAR DEL PLATA, PINAMAR Y VILLA GESELL para extenderse por todo el país y más allá de sus fronteras.

Prisma se conforma con Francisco Fresard en Voz; Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras; Maxi Vegas en batería, Mariano Caraccioli en bajo; Fausto Penacca en teclados; Mili Bottiniy Melany Flores en coros, y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.