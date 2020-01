Prisión preventiva hasta marzo para Bustamante

La representante de fiscalía solicitó se declare legal la detención de Bustamante, se le formalice el ilícito y se dicte su prisión preventiva; en tanto que la defensora no cuestionó la legalidad de la detención, ni el relato del hecho y tampoco se opuso al dictado de la medida de coerción solicitado.

El acto judicial fue presidido por Miguel Caviglia, juez penal subrogante; por el Ministerio Público Fiscal asistieron Fabiola López e Inés Bartels, funcionarias de fiscalía; en tanto que la defensa de Bustamante fue ejercida por Lucía Pettinari e Ivo Di Taranto, defensores públicos.

La funcionaria de fiscalía solicitó en un primer momento se declare legal la detención de Bustamante en la localidad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, ya que pesaba sobre el mismo una Orden de captura.

Luego realizó un breve relato del hecho a investigar y solicitó finalmente el mismo plazo de investigación que le fuera otorgado al coimputado Muñoz, hasta el 4 de marzo del presente año y la prisión preventiva de Bustamante hasta esa fecha. Ello en base a los elementos de convicción suficientes para tenerlo como coautor del hecho investigado y la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Por su parte la defensora solicitó a las funcionarias especifiquen cuales eran los elementos de convicción para tener a su defendido como probable autor del hecho. Luego de haber escuchado dichas aclaraciones, no cuestionó la plataforma fáctica ni la legalidad de la detención de Bustamante ya que fue realizada por Orden de un juez penal competente. Entendiendo la defensa que en el caso no se da el peligro de entorpecimiento, pero sí el de fuga ya que su asistido estaba prófugo de la Justicia. Por esto no cuestionó la medida de coerción solicitada por las acusadoras públicas.

Finalmente el juez penal resolvió dar por formalizada la apertura en contra de Bustamante por el hecho y la calificación legal esgrimida por la fiscalía, dándolo por anoticiado del mismo y por asegurada su defensa técnica. Declarando legal la detención de Bustamante ya que la misma fue consecuencia de una Orden de captura. Dictando por último la prisión preventiva de Bustamante hasta que finalice el plazo de investigación, el próximo 4 de marzo, en base al peligro de fuga, ya que el imputado se encontraba prófugo y fue detenido en la provincia de Buenos Aires.