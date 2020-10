El plan nacional se viene desarrollando en distintos barrios de la ciudad, a través de un trabajo conjunto en territorio entre la Municipalidad, el Área Programática Sur y la UNPSJB. Convocan a personas que presenten dos o más síntomas a concurrir al gimnasio Koening este domingo desde las 10.

En la primera jornada del Plan Detectar en Laprida, la subsecretaria de Salud de la Municipalidad, Gabriela Simunovic, se refirió a la efectividad del programa, que ha permitido detectar a una gran cantidad de sintomáticos, en los cuatro barrios en los que se implementó hasta el momento: “El Plan Detectar trae como consecuencia una cifra cada vez más alta de nuevos casos diarios, pero no hay que alarmarse porque es lo que estamos buscando: detectar a la mayor cantidad de gente posible y que no circulen pudiendo contagiar a otros. Antes no sabíamos que toda esa gente era positiva, hoy la estamos yendo a buscar y aislamos a todos sus contactos estrechos”.

En ese sentido, aseguró que “si logramos detectar a la mayor cantidad de gente posible y se aíslan lo antes posible nos va a permitir poder evitar contagios masivos y empezar a aliviar el sistema de salud. Es una forma de adelantarnos al virus, tratando de evitar contagios y poder bajar la curva”.

Este domingo desde las 10 am en gimnasio Koening

En este marco, la funcionaria recordó que “mañana comenzamos a las 10 de la mañana otra vez, así que convocamos a los vecinos que tengan al menos dos de los síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, malestar del cuerpo, diarrea y vómitos) a acercarse al gimnasio Koening -con dni-, en donde les van a hacer las consultas correspondientes. De acuerdo a los días que presenten de sintomatología se le puede realizar el test antígeno o la pcr tradicional”.

Sobre la convocatoria, advirtió que no es solo para la gente del barrio sino que “la idea es que toda la población cercana pueda venir. Aquellos que tengan síntomas y se quieran sacar dudas, saben que nos van a encontrar acá. Sabemos que la demanda es muy grande. Estamos yendo a los distintos barrios, el lunes iremos al barrio Pietrobelli por lo cual esperamos que aquellas personas que tengas síntomas se acerquen”.