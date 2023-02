Primera edición del Ultra Trail en Comodoro

El intendente Juan Pablo Luque destacó que la primera edición de la carrera Comodoro Ultra Trail, realizada este domingo en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas, se vivió de una manera increíble. Con gastronomía, música y una belleza inconmensurable expresó que “tenemos un lugar maravilloso que puede desarrollarse turísticamente”, ponderó.

La carrera de montaña, organizada por TMX Team, con el apoyo del Municipio a través del Ente Comodoro Turismo, se realizó este domingo en Rocas Coloradas, en el marco de los festejos por el 122° Aniversario de Comodoro Rivadavia que se celebrará este jueves 23 de febrero.

Con la presencia de corredores de élite, shows en vivo y gastronomía en el paraíso de Rocas Coloradas, la primera edición del Comodoro Ultra Trail se desarrolló durante una jornada más que agradable, que comenzó en horas de la madrugada con las largada de 80 k y 42 k y se extendió hasta la tarde con la premiación de las categorías.

En el lugar, además, se hizo especial hincapié en el cuidado del área protegida, con el personal de Ambiente de la Municipalidad y de Urbana que concientizaron y entregaron bolsitas para los residuos.

El intendente Juan Pablo Luque siguió de cerca todas las actividades que rodearon la competencia en el área natural, donde además actuaron al aire libre la DJ SRZ, Esteban Salaberry, Orilla Sur y Dúo del Río.

Incluso, el propio intendente participó de la competencia en la categoría 5K junto a su esposa, para disfrutar de la carrera de montaña y a su vez promover la actividad deportiva, una de las principales políticas de Estado que cumple la gestión municipal que conduce.

En ese marco, Luque destacó que la carrera Comodoro Ultra Trail se cumplió “con un gran despliegue logístico de muchos días, trabajo y esfuerzo; así que estamos felices de poder coronarlo con un día hermoso. La gente está feliz de haber vivido esta carrera en uno de los entornos más lindos que tenemos en la Patagonia”.

Para el mandatario municipal el objetivo del evento “no es quedarnos solamente con una carrera como una competencia deportiva, sino ponerla en el marco de un lugar maravilloso que puede desarrollarse turísticamente, que puede haber gastronomía como tenemos acá, emprendedores que comercializan sus productos, música, y disfrutar de poder mostrar que tenemos lugares muy lindos para que la gente conozca».

En ese sentido, Luque anheló que “este tipo de cosas perduren en el tiempo, porque la forma por la cual empieza a ser exitosa y poder tener un lugar a nivel internacional, incluso en el circuito nacional de este tipo de competencias, nos da la posibilidad que cada vez sea más masivo y más gente quiera vivir este momento con nosotros en este lugar”.

Finalmente, el intendente sentenció que “las políticas, cuando son buenas, hay que tratar que perduren en el tiempo, y que podamos lograr que haya una continuidad de este tipo de cosas, para que finalmente, en el transcurso de los años, este sea un lugar elegido por mucha gente para venir a disfrutarlo”.

*Respetar la armonía del Área Protegida*

El vicepresidente del Ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, describió que durante la competencia “la gente estaba muy contenta, con un camino duro porque son desafíos importantes, hay mucha subida, pero estaban las estaciones en el medio del trayecto”.

Puso en valor que cuando tocó la artista Valeria Velázquez con su violín, durante el recorrido del circuito, “la gente se frenaba a sacar fotos, estaban súper contentos; hubo muy lindo clima de la gente y un evento que salió realmente como lo esperábamos”.

En la base e ingreso al área Rocas Coloradas también actuaron la musicalizadora conocida como DJ RSZ, candombe y folclore. “Buscábamos tener un evento deportivo que tenga varios condimentos para poder disfrutar, están cocinando los cocineros solidarios, eso está bueno para compartir y esperar la premiación, y colaborar con la campaña para el Hospital Regional”, ponderó.

Carrasco concluyó que en el área Natural Protegida Rocas Coloradas “buscábamos que los recorridos sean por senderos ya existentes, que no sea ningún sendero nuevo, y por suerte lo pudimos respetar; generar un circuito muy interesante. Hicimos la base en la entrada al área sin generar ningún impacto en otro lugar, respetando el área con esa visión de dar a conocer algo, porque el que no conoce, no puede cuidar”.