Primer vuelo en helicóptero uniendo Malvinas con el continente

La experiencia fue protagonizada por cinco pilotos de helicópteros que partieron desde Buenos Aires en Argentina, Santiago en Chile y Montevideo en Uruguay. Las tres aeronaves comerciales fueron las primeras en unir Malvinas con el continente luego del conflicto bélico de 1982.

“Toda la gestión burocrática para el sobrevuelo y aterrizaje en Malvinas fue un trámite simple, donde se contempla un seguro especial de salud que contempla la repatriación del potencial enfermo en el caso de algún problema”, relató Freyre.

El piloto ya había viajado a las islas en el año 2005 piloteando un avión del aeroclub de Río Grande y recordó que “desde el 2012 vengo organizando lo que denominé naveguetas. La primera fue a Ushuaia con la participación de 115 aeronaves de pequeño porte y utilizamos como escala el aeroclub de Comodoro Rivadavia”.

Freire manifestó que “fuimos a Malvinas porque para nosotros tiene un significado muy especial, es muy potente aterrizar en la isla y es un muy conmocionante visitar el cementerio de los argentinos”.

Asimismo recordó que “en Malvinas fuimos tratados muy bien y en los últimos 15 años he visto mejoras sustantivas en la infraestructura de la zona que recorrimos. La gente es muy normal y si tienen un sentimiento especial no lo expresan. Sacando de lado el tema de la guerra, Malvinas es un lugar muy interesante para visitar turísticamente y no es en nada parecido a la Patagonia de Argentina”.

El piloto recordó que en tiempo de la guerra del ’82 “muchos helicópteros cruzaron del continente a Malvinas, pero no hay registro que un helicóptero con motor a pistón haya cruzado hasta Puerto Argentino en una travesía que duró entre tres y cuatro horas según las aeronaves”.

