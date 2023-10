Presentaron la fecha de la Liga Patagónica Amateur Formativa de Kick Boxing

Será el sábado desde las 12:00 horas, en el Gimnasio Municipal Nº1. Se trata de una nueva fecha de la Liga Patagónica Amateur Formativa de Kickboxing, que es organizada por el Gym Fight Club junto a CFC Producciones y cuenta con la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Este miércoles, se realizó la presentación oficial de la competencia, con la presencia del viceintendente de Comodoro Othar Macharashvili, el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, acompañados por Darío Achaval director de Gym Fight Club y director Patagónico de la K-Box Latino, el promotor Leo Moreno (CFC Producciones) y Mario Abel Molaroni, impulsor de la actividad y quien será homenajeado en la velada.

El sábado 14 de octubre, desde las 12:00 horas, en el Gimnasio Municipal Nº1 se llevará adelante de una nueva fecha de la Liga Patagónica Amateur Formativa de Kickboxing. Se competirá en Kick Light sobre tatami, en Kickboxing sobre ring y habrá tres títulos en juego. A su vez, se pondrá en juego la Copa » Mario Abel Molaroni».

Se peleará en Kick Light sobre tatami, mientras que habrá varias categorías en Kickboxing tradicional, reuniendo a las divisiones: Infantiles, Juveniles, Mayores, Seniors (+36) y Masters (+46). Habrá duelos Semi Pro y K1.

En esta edición, habrá tres títulos amateurs en juego, avalados por World Kick boxing Council. Los mismos serán clasificatorios al Torneo de las Estrellas, que la WKC lleva a cabo en México. También, estará el espacio «Fight Night» para duelos semi pro y profesionales, donde estarán presentes Tomás Taylor, Candela Bahamonde, Gian Golovko, Brian Reissner y Martin Paniagua.

Desde la organización se hará un reconocimiento especial a uno de los precursores de la actividad en Comodoro; Mario Abel Molaroni. Llegarán a Comodoro deportistas de Río Gallegos, Puerto Deseado, Caleta Olivia, Sarmiento, Esquel, El Bolsón, Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Coyhaique, describieron. Como novedad se pondrá en juego la Copa de la Liga, que se la quedará la escuela que presente más competidores.

El promotor Leo Moreno de CFC Producciones, destacó que esta nueva fecha “sigue marcando el camino de muchos chicos que dan sus primeros pasos sobre el tatami, antes de subir al ring y así poder llegar a cumplir sus sueños de lograr ser parte de los selectos de Sudamérica y el mundo. Es un placer seguir haciendo crecer nuestro deporte, junto con el acompañamiento de Comodoro Deportes, tanto de Hernán (Martínez) y Othar (Macharashvili)”.

Darío Achaval, director de Gym Fight Club, por su lado, sostuvo que esta nueva jornada “es más importante aún que las veladas. Es ahí el semillero donde nosotros captamos y trabajamos a futuro” y agradeció al Estado municipal a través del Ente Comodoro Deportes que “nos vienen apoyando hace muchísimos años y gracias a ellos hemos logrado este nivel de kickboxing que tenemos ya sea en las formativas o el profesionalismo. Hay un potencial muy grande en Comodoro”.

Mario Abel Molaroni, impulsor de la actividad y quien será homenajeado en la velada, desde su lugar, se mostró sumamente “orgulloso, no solo de este momento, sino de Darío (Achaval) que cuando vino a entrenar conmigo le dije: `esto requiere una cierta disciplina, constancia, porque sino no hay resultados´. Y el resultado es esté, son ustedes (alumnos), es lo que más me enorgullece”.

Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, rememoró que junto con Achaval y Moreno “venimos trabajando para lo que es el desarrollo del kickboxing y ver instructores como los que están acá, junto con la gente de Caleta (Olivia) significa que esa línea que buscamos se va construyendo de a poco. Este Estado municipal seguirá acompañando” y agregó que el reconocimiento a Mario Molaroni “no es solamente a lo que hizo sino a lo que busco hacer, que como bien lo dijo él, es tener al kickboxing como está acá”.

El viceintendente Othar Macharashvili, expresó que “valoró muchísimo esta organización, esta escuela que han sabido entender que es la formación de todo deportista y de todo deporte. Por eso, cuando vinieron a plantearnos de armar de esta competencia de formación no dudamos en apoyarlos, más aún, de los que venimos de tener experiencias similares de deportes para regionalizarlos y para que más deportistas de otras zonas logren aprender y que nos enseñen a nosotros, también”.

El funcionario agradeció a los padres quienes “confiaron en estos docentes, profes y que hoy vemos los frutos no solo en lo deportivo, sino en las personas y su formación. Eso es muy importante y en esta nueva etapa vamos a seguir apoyando y apostando a esto”.