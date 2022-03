Presentan iniciativas en reconocimiento a ex combatientes

Presidida por el Vicegobernador Ricardo Sastre, la Legislatura Provincial llevó a cabo la Sesión Ordinaria en cuya oportunidad tuvo singular trascendencia la recordación de la gesta por la recuperación de la soberanía nacional en las Islas Malvinas.

Esta mañana se realizó una nueva sesión en la Legislatura, y como dato a resaltar, se contó con la presencia de ex veteranos de Malvinas en las gradas del recinto.

“Es un honor tenerlos acá presentes, son muchos los diputados que han presentado diversos proyectos de reconocimiento y futuros beneficios para aquellos vecinos de nuestra provincia que participaron de dicha gesta, hace casi 40 años” recordó el Vicegobernador de la Provincia.

Además Sastre tuvo la oportunidad de recibirlos en la sala de reuniones de la presidencia: “pudimos dialogar sobre dichos proyectos, pero sobre todo escuchar sus opiniones sobre lo que se está tratando en la Legislatura, y poder avanzar en otros proyectos y modificaciones”, admitió.

Hay que señalar que se aprobó una Resolución declarando de interés legislativo el Libro “Sentimientos de Trinchera III”, escrito por el ex combatiente de Malvinas, Juan Carlos Recheni, con el prólogo de las señoras Graciela Fernández Coronel y Cecilia Glanzman.

Otro de los proyectos de ley presentados, propone una mejora significativa de la “Pensión Honorífica Islas Malvinas” en el ámbito chubutense.

En tal sentido, la iniciativa postula la sustitución del artículo 5° de la Ley XVIII N° 35, a fin de establecer “para el monto del beneficio creado por ley XVIII N° 35 el equivalente a Tres (3) veces la asignación correspondiente al cargo de la categoría 6, nivel III de la ley I N° 74, incluyendo salario básico más toda otra asignación, bonificación o concepto, sea o no remunerativo o bonificable que sume con carácter general, al haber final por todo concepto de la mencionada categoría”.

Consecuentemente, “se fija para los beneficiarios de la “Pensión Honorífica Islas Malvinas” el pago de una suma fija equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total de la pensión establecida en el presente artículo, que será liquidada exclusivamente en los meses de junio y diciembre de cada año”.

La iniciativa se giró a comisión para el respectivo dictamen.

Y se presentó un proyecto de ley también suscripto por legisladores de varios bloques políticos, por el cual se declara en Chubut “Duelo Provincial por el lapso de dos (2) días, ante el deceso de los ciudadanos chubutenses Veteranos de Guerra y ex Combatientes de la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y en su honor permanezca a media asta, durante el tiempo explicitado, la bandera nacional y la bandera provincial en los edificios, lugares públicos del territorio provincial y la Casa del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los portales digitales y en los medios masivos de comunicación oficiales, deberá conformarse visible la leyenda: “El Pueblo Chubutense en Gratitud a los Héroes de Malvinas”, por el tiempo en que se determina el Duelo Provincial.

Las iniciativas parlamentarias merecieron ecos positivos mediante recíprocos aplausos de integrantes de Centros de Veteranos de Guerra de la zona y otros puntos de la provincia, que asistieron a la sesión legislativa como así también de la Cámara Legislativa en reconocimiento a quienes lucharon por la recuperación de nuestras Islas Malvinas.