Presentan el primer libro sobre música de la Patagonia

La periodista y comunicadora, Flor Nieto, presenta su nuevo libro el viernes 3 de junio en el Sótano Pub, espacio icónico para la cultura underground de Comodoro Rivadavia, de 19:00 a 22:00 hs. La entrada es libre y gratuita.

“Flor es la crítica rockera más potente de la Patagonia y tenemos la suerte de conocerla desde piba. Y desde aquellos tiempos le ha dado un corpus narrativo al rock patagónico. Los textos de Flor se paran en el límite milimétrico donde la narración sobre el arte se vuelve arte. Donde la descripción de la música se vuelve música. Tiene el don de hacer que el lector vea lo que ella escucha. Tiene un decir que es como un cantar, y a nosotros nos encanta oírla. Amamos mirar la música como ella la oye”. Jimena Mascaró.

“La idea inicial comenzó en 2017 cuando todavía trabajaba para Noche Polar, la revista de cultura y entretenimiento de la Patagonia. Ya desde mi tesis, que estudiaba la difusión de bandas independientes regionales a través de Internet, buscaba libros sobre música de la Patagonia y no encontraba, así que me pareció interesante la idea de generar. Por supuesto que no son todas, por eso el libro empieza con “No es todo, pero es algo” porque es un puntapié inicial no sólo para que quede, sino para que otros puedan continuar” explica Flor.

Made in Patagonia, bandas y solistas del fin del mundo es un compilado con reseñas, entrevistas y testimonios de más de 100 músicos independientes desde Ushuaia hasta Neuquén. Under, mainstream. Rock, pop, indie, folclore, metal, electrónica, cumbia, reggae. Shaman Herrera, La Patrulla Espacial, The Otherness, Falsa Cubana, Gaspar Benegas, Fémina, Sara Hebe, Atrás Hay Truenos, La Negra Sarabia, 113 Vicios, Lisandro Aristimuño y la lista continúa.

“Si bien lo empecé en 2017, cerré la idea recién en 2021 embarazada y terminé de corregir el libro con Lana, mi bebita, a upa. Por eso además es muy especial, porque muchas veces se tiende a pensar que estar embarazada o tener hijos es un impedimento para cumplir tus metas o tus sueños y no, obvio que es otra dinámica, hay que reformular todo pero se puede. Por supuesto tuve mucho apoyo también de mi pareja, Axel, que me súper alentó y me re banca” cuenta.

Agrega: “El prólogo es de Jimena Mascaró, fue mi editora en Noche Polar y me enseñó muchísimo, me inspira, siempre la consideré mi mentora y mi amiga. Sin ella este libro no existiría, tampoco sin Franco Ruarte que hace mucho tiempo me dijo: “Vos tocás el bajo y escribís ¿por qué no escribís sobre música?”-risas-. El diseño es de Carla Fonteñez, trabajamos juntas en Noche Polar y ahora en la revista de Comodoro Turismo, soy muy fan de todo lo que hace. Además es hermoso que se haya generado ese equipo bien girl power”.

“Quiero invitarlos a todos a la presentación, estoy re contenta de que sea en el Sótano. Quiero agradecerle a Manuel Martínez porque ni bien me comentaron que los libros ya estaban impresos, lo llamé y le dije que me parecía que el Sótano era el mejor lugar para presentarlo y me respondió: “A mí también me parece”. El Sótano es realmente legendario, todas las bandas locales pasaron por ese escenario, pero además Marky Ramone, CJ Ramone, Blaze Bailey de Iron Maiden, y muchas de las bandas que figuran en el libro como Shaman Herrera, Las Ligas Menores, La Patrulla Espacial y más. Así que quiero invitarlos, va a ser un honor contar con la presencia del gran Armos Moreno, que difunde la movida patagónica desde los 70, va a ser hermoso juntarnos y poder celebrar” finaliza.