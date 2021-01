Preparan una marcha provincial para el 4 de febrero

Zulma Usqueda, integrante del Foro Social y Ambiental de Chubut, manifestó el alcance de una serie de actividades contra la minería que tienen proyectadas realizar hasta el 4 de febrero cuando se producirá una marcha provincial contra el proyecto de zonificación minera.

“El día 27 se supone que se reunirán los legisladores y si es así veremos cuáles son los legisladores que traicionen a nuestra provincia, porque sería la entrega de nuestros territorios y el agua de nuestros hijos a las empresas mineras. Esperaremos la decisión formal y luego veremos qué acciones tomar”, expresó.

En ese marco, anticipó que “Este miércoles vamos a estar en el barrio Kilómetro 8 en la plaza a las 17 horas; el 29 vamos a estar en Rada Tilly; el 31 en el barrio Castelli con la realización de murales y juegos para niños; y el 4 de febrero vamos a concretar una marcha provincial muy multitudinaria para rechazar esta postura irrespetuosa del Gobierno de Chubut y Nacional contra el pueblo chubutense”.

Para Usqueda, “los gobiernos no nos deben manejar los ánimos ni la agenda del pueblo, por eso a partir de las acciones que se vengan tomaremos decisiones. Es importante que la comunidad sepa que sus gobernantes forman parte de esas situaciones y así los hicimos en el barrio 1311 donde vive el diputado (Carlos) Gómez porque siempre vota en contra de la gente”.

Finalmente indicó que “Acá esta el juego el futuro y el trabajo de la gente porque donde entra la megaminería no hay posibilidad de turismo u otra actividad económica regional que pueda ser sustentable en el tiempo. Dónde existe generación de trabajo cuando no hay agua y una vez que se instala un proyecto minero llegan muchos otros”.

La nota: