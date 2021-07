Preocupación de Cerdá por el proyecto de nueva ley petrolera nacional

Martín Cerdá, ministro de Hidrocarburos de Chubut, sostuvo a LU4 que la nueva ley petrolera que impulsa Nación no beneficiaría a la Cuenca del Golfo San Jorge porque busca dar incentivos por aumentos de producción que son más fáciles de conseguir en los yacimientos no convencionales.

“La verdad es que hay preocupación y en reuniones de la OFEPHI nos comentaron por donde iba a venir esta nueva ley de promoción petrolera nacional que esta impulsando el Gobierno nacional. Aunque no tenemos el borrador nos dieron un punteo donde todo indica que las promociones se vinculan a un incremento de producción”, explicó.

Cerdá agregó que “Hay que tener en cuenta que nuestra Cuencas, por sus características, no tiene capacidad de lograr incrementos de producción muy rápidos y eso haría que los beneficios sean esencialmente para las cuencas de no convencionales”.

Para el ministro chubutense, “Uno pretende que una ley petrolera traiga equidad y que nuestra cuenca no quede por fuera del régimen de promoción, por eso estamos intentando poner nuestra mirada para que eso se modifique”.

En ese marco adelantó que “El gobernador y los legisladores mantendrán reuniones para ver cómo avanzar en la equidad y que los beneficios también sean para nuestra cuenca, por eso estamos buscando el equilibrio y que cada cuenca pueda contar con mayores niveles de inversión”.

Finalmente puso el acento en que “Las provincias productoras deben parte fundamental en la elaboración de este tipo de leyes y es fundamental que seamos las primeras consultadas, porque además los recursos son provinciales y luego benefician a la Nación”.