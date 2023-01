Prendieron fuego a una mujer de 34 años

Una mujer de 34 años se encuentra internada en el Instituto del Quemado en Córdoba. El hecho tuvo lugar tras una discusión.

Según informaron, los detenidos son un hombre y una mujer. Los mismos fueron capturadas tras ser identificados mediante las cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Fueron capturados tras identificarlos a través de las cámaras de seguridad de los comercios cercanos al hecho.

El suceso fue advertido por el dueño de un comercio y detalló: «Una pareja que suele andar por la zona junto con otro grupo que está en situación de calle, borrachos y en la vereda, apareció a los gritos y abrazados».

«De la nada se tiraron en el cantero del local, y yo salí y les dije que iba a llamar a la Policía. Me dijeron que no se iban a ir y yo entré e hice el llamado. Me puse a atender y apareció otra chica con la que se pusieron a discutir» relató.

«De la nada, en esa discusión, veo una luz, una llamarada, y cuando veo para afuera, estaba la chica que llegó con el chico, la primera, tirada en el suelo prendida fuego (…) El chico que estaba con ella y la otra chica se fueron y la dejaron ahí. Nosotros con los vecinos intentamos apagarla y llamamos a la ambulancia» finalizó.

🚨 LA PRENDIERON FUEGO EN PLENA CALLE

– Una mujer resultó con la mitad de su cuerpo quemado tras un confuso episodio

– Las dos personas que estaban con la víctima están demoradas

📍 Córdoba pic.twitter.com/RddBUWMDHw — Vía Szeta (@mauroszeta) January 17, 2023

Con información de Mendoza Post.