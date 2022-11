Porras Hernández: “De acuerdo a lo que marca la ley, trataremos de dar una respuesta”

Emilio Porras Hernández, Procurador Adjunto del Ministerio Público Fiscal de Chubut, expresó a LU4 sobre los supuestos abusos en el Jardín 406 que “Comprendemos y somos profundamente empático con esta situación que están viviendo los padres, de echo yo también soy padre, pero también se tiene que entender que la Justicia lleva adelante un proceso reglado por la ley y no podemos atender pedidos particulares frente a cada momento”.

“Hace 4 o 5 días que tuvimos conocimiento de estos hechos lamentables y nos abocamos al tema, entendemos la impaciencia de los padres; pero no somos desde la Justicia los que estamos en mora con los padres. Hay otros poderes que deben intervenir y la Justicia interviene porque fallaron los mecanismos de control, porque el Estado debe cuidar y garantizar la seguridad del niño. Los padres están reclamando que el Estado les explique qué fue lo que pasó”, agregó.

El funcionario judicial indicó que “De acuerdo a lo que nos marca la ley, trataremos de dar una respuesta a la altura de la circunstancia, pero siempre desde los marcos de la ley y no de lo que cada uno nos parece”.

En ese marco, remarcó que “Este es un caso importante y tenemos que darle prioridad enfocando todos nuestros recursos humanos y materiales para dar una respuesta lo antes posible, porque afecta a la sociedad e involucra a niños”.

Finalmente explicó que “El proceso en Chubut esta diseñado para que se reciba la denuncia y ante la sospecha de que el echo sucedió abrimos la investigación, luego tenemos seis meses para recolectar la prueba y ver si se puede contar con evidencia suficiente para convocar a juicio o pedir la desvinculación porque no se pudo probar el echo o su responsabilidad”.