Por primera vez en Chubut, PAMI realizó un implante coclear a afiliada

En la UGL XVII del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI CHUBUT, se concretó por primera vez en la historia de Chubut, el encendido y calibración del implante coclear Nucleus7, el más sofisticado del mercado, a la afiliada Mariela Strobl.

“Para nosotros fue trascendental poder realizar el procedimiento acá porque sienta un precedente; más allá de este contexto de pandemia que nos obligó a hacerlo de este modo. Lo cierto es que siempre se hacen en Buenos Aires, y desde el pedido, hasta que el afiliado puede viajar a hacerlo, pasan de 10 a 12 meses; en este caso, lo hicimos en sólo 5 meses”, señaló la directora de PAMI Chubut, Eva D´Urzo.

D Úrzo remarcó que fue un trabajo “muy bien coordinado entre los equipos técnicos de Chubut y Central que hicieron que hoy Mariela pueda escuchar como hace tiempo viene esperando hacerlo y, de este modo, nos comprometemos a seguir trabajando para que todos las afiliadas y afiliados de Chubut tengan respuesta a sus necesidades”.

Desde Capital Federal se envió el equipo calibrador y, mediante video conferencia con la fonoudióloga del Hospital Cesar Milstein, Julieta Bullieri, en articulación con las fonoudiólogas Verónica Aciar (UGL Chubut) y de la fonoufióloga Mercedes Riat; se realizó el encendido y calibración del implante, sin ningún costo para la afiliada.

Según palabras de Mariela Strobl, afiliada hace 20 años a PAMI “hace años que estaba esperando este momento. Los últimos cuatro años la vida se me destruyó completamente a nivel auditivo y no tenía calidad de vida; además de que no me querían atender. Ahora, en febrero comenzamos con el pedido y ya hoy lo tengo. No tengo más que palabras de agradecimiento para Luana Volnovich, para Eva D´Urzo y Juan Lastra y para las fonoudiólogas”.

“Es la primera vez a nivel nacional que se enciende y calibra virtualmente un implante y fue acá en Chubut por lo que siento un inmenso orgullo”, dijo Mariela y agregó que “ahora voy a poder escuchar tantas cosas que por muchos años no pude escuchar, como los videos de la escuela de mi hija”.