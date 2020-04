Por el Coronavirus aumenta el riesgo de los pacientes que dependen de la diálisis

“Esto viene de hace muchos meses atrás y le reclamos al Programa Incluir Salud porque no nos pagan los servicios a más de 5.000 pacientes en todo el país que reciben el tratamiento tres veces por semana. Nuestra actividad tiene una enorme cantidad de insumos importados, más los gastos de electricidad y persona, pero ahora en la pandemia se deben seguir rutinas muy estrictas se pone gravemente en riesgo la continuidad de las prestaciones”, explicó.

Tras remarcar que efectuaron un recurso de amparo judicial pero que no han tenido respuestas, indicó que “la situación se ha puesto muy crítica porque por ejemplo un barbijo que antes costaba entre 4 y 8 pesos ahora cuesta 70 pesos más el IVA, los elementos que necesitamos para las diálisis en este contexto casi no se consiguen y cuando las encontramos tienen valores imposibles. Necesitamos que el Gobierno nacional intervenga para resolver estos problemas porque nuestro llamado ya es muy desesperado”.

Casaliba comentó que son 30 mil los pacientes que dializan en el país y reclamó soluciones urgentes, “Necesitamos que el estado reaccione rápidamente porque de lo contrario no habrá solución posible de parte nuestra, porque los prestadores se están endeudando para brindarle el servicio a sus pacientes que no pueden dejar de dializarse”.

La nota