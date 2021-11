Policìas en reclamo en la plaza San Martín

Un grupo de efectivos policiales realizaron una asamblea en la plaza San Martìn, en la que hicieron pùlblico el documento al jefe de Unidad Regional de policìa de Comodoro Rivadavia.

«Por la presente los abajo firmantes personal policial con prestación de servicios en distintas dependencias policiales de la ciudad, venimos por ante Ud., a comunicarle que en la fecha nos hemos reunido en la Plaza San Martin de esta ciudad. En la reunión mencionada en la que participaran los efectivos policiales, hemos designado a los portadores de la presente para que concurran a la Unidad Regional, y en nuestro nombre se mantenga entrevista con Ud., con la finalidad de poner en su conocimiento las causas y razones que nos impulsaron a la misma que no es ni más ni menos que el análisis de la situación económica de los policías y sus familias, la que estimamos conoce de primera mano por su responsabilidad frente a la jefatura de unidad», expresa el documento.

De inmediato se solicita que «luego de recibir al personal, eleve la misma en forma urgente al señor Jefe de Policía Comisario General Miguel Ramón Gómez, para que este la ponga en consideración de las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, a los efectos de tomar nota y solucionar los inconvenientes que se le plantean. De igual forma ponemos en su conocimiento que copia de la presente será elevada a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia por el medio que consideremos mas idóneo y rápido en virtud de la problemática que nos aqueja y que seguidamente trataremos de explicitar.

PRIMERO: Sobre los aumento recibido y aun adeudados – Marzo del 2019. Decimos que este aumento, que desde su otorgamiento, tanto el señor Jefe, como el Ministro y el Gobernador, han declaran como “histórico” el mismo no reviste tal carácter para los empleados de calle y personal subalterno administrativo de la Policía del Chubut, ya que consideramos que esto no es así en la realidad, por los siguientes motivos: Se debe considerar que nuestro sector, los policías del Chubut recibimos y valoramos el esfuerzo hecho en Marzo del 2019, fecha en la cual se nos otorgo un aumento de cierta importancia en nuestros haberes. Hecho que como ya se digiera valoramos, pero que debe saberse, este no satisfizo nuestras expectativas. ¿Se preguntaran por qué? Y la respuesta es clara y precisa: el aumento recibido en primer lugar debió ser pagado en fecha y en término, lo cual no ocurrió. De allí surge la perdida de nuestro valor adquisitivo del salario, al percibirlo a cuenta gotas y tarde, fue absorbido por la inflación. También debe considerarse que no guarda una relación directa con nuestra función; no refleja el valor que debe darse a la función policial, esto en virtud de que los policías de calle y quienes realizan funciones administrativas, somos el principal sostén del funcionamiento del servicio, nos referimos claramente a los agentes y suboficiales, que esperamos en el futuro nuestro compromiso y función sea valorada de acuerdo a nuestro trabajo. Solo decimos somos los hombres y mujeres que ofrecemos en beneficio del servicio, el bien más sagrado que poseen la personas, es decir el riesgos de perder la vida en cumplimiento del servicio. Por lo que consideramos que históricamente nunca se ha valorado nuestra función, como si lo ha hecho el poder ejecutivo con quienes conducen la fuerza. Ver como ejemplo de ello, los ítem que se liquidan a nuestros superiores por responsabilidad de Jerárquica y Conducción (Artículos 152 y 152 bis de la Ley XIX nro. 8). Lo que solicitamos sea revisado y adecuado a la realidad de la fuerza. Esto va en detrimento de lo que cobramos los efectivos de la calle, suplemento por Dedicación Especial (Articulo 151 Ley XIX nro. 8), donde se observaran claras diferencias en los porcentajes, a lo que también debe sumarse que este adicional es pagado al personal subalterno y que en muchos casos les es descontado y utilizado como herramienta disciplinadora por parte de nuestros superiores; cosa que no ocurre con los de responsabilidad Jerárquica y de Conducción que se percibe en los niveles de conducción.

SEGUNDO: Junto con otros trabajadores de la Administración Pública Provincial, cumplimos con nuestro servicio y lo hicimos más aun durante el tiempo de la Pandemia Covid-19, esto es de público conocimiento, pues fuimos junto a los trabajadores de la Salud, los que tuvimos que permanecer en primera línea. Pese a los riegos, no solo para nosotros sino también para nuestra familia permanecimos en silencio y cumpliendo con nuestra tarea, la que se realizo pese al no pago de nuestros salarios y deudas que el Estado mantiene con nosotros. En esa circunstancia y, como es sabido cobramos nuestros salarios con el mismo retraso que todos. Valoramos que en algún momento se nos saco de los rangos, lo cual permitió llevar tranquilidad a nuestras familias, pero los atrasos en los pagos los sufrimos de igual forma. En el planteo debemos ser claros y decir que a diferencia de otros sectores, a los que se les pagaron los RETROACTIVOS atrasados, con nosotros NO OCURRIO lo mismo, causa principal por la que aun esa diferencia se nos adeuda. La situación de atrasos, sabemos la han padecido todos los trabajadores, y esto es así, ya que recién en el transcurso de los últimos meses hemos percibido las ultimas cuotas de los salarios no pagados en tiempo y en forma, que terminaron siendo percibidos en cuotas. Esta situación nos trajo como consecuencias endeudamientos no deseados, como por ejemplo: Deudas en los pagos de servicios y atrasos considerables; alquileres atrasados y deudas con tarjetas y préstamos, con el lógico cobro de los intereses por mora que muchos hoy deben afrontar. Siendo en particular esto, una preocupación que tenemos la gran mayoría, ya que a la fecha recibimos intimaciones de pago (Carta documento), que seguramente darán lugar a embargo si no se pagan luego de recibir este tipo de intimaciones. Debemos también manifestar que durante la pandemia, la mayoría de las veces siempre estuvimos solos en la calle, es decir sin el acompañamiento de nuestros superiores que solo se exponían en muy pocos oportunidades. Los policías de calle, en su gran mayoría suboficiales y agentes, y algunos oficiales realizamos las tareas preventivas en la mas absulta soledad sin que nadie se preocupara por brindarnos lo medios necesarios de protección persona. Fue así que muchos policías, reiteramos de calle, se contagiaron, trasladando el virus a sus hogares. Tenemos entre nuestros camaradas a quienes perdieron la vida. Otro punto que nunca se tuvo en cuenta fue la asistencia que desde la ART se debía prestar, a quienes se contagiaron el virus. El resultado de esto fue; actuaciones mal hechas y que acarreo como consecuencia la falta de asistencia en tiempo y en forma. Durante este tiempo, reiteramos trabajamos en la más absoluta soledad. Muchos policías de calle, hoy siguen padeciendo secuelas por la enfermedad.

TERCERO: Durante el tiempo de la pandemia, soportamos recargos en nuestros servicios y privaciones en lo referente a la alimentación de nuestras familias, pero pese a los problemas permanecimos prestando servicios a nuestra comunidad, entendiendo que esta era nuestra obligación. En este tiempo y pese a los esfuerzos que hacíamos, nunca se hablo de mejoras en los salarios de los policías. Entendemos que esto no era posible por la situación y por la aplicación de ley de Emergencia Económica, en virtud de cual nuestros representantes (CBP), solo fueron a algunas reuniones donde se trataron los atrasos de sueldos y nunca la deuda que quedaba pendiente o los futuros aumentos que por los incrementos de la canasta salarial padecimos. Ahora bien nada de esto hasta el presente ha sido valorado como corresponde ya que solo se nos otorgo un aumento del 30% cuando la inflación y los costos de la canasta familiar son significativamente más altos. Desde nuestro lugar no entendemos que a la fecha no se conozcan los montos adeudados, ya que esto debió ser presupuestado en su momento, causa por la cual nos parece al menos poco serio expresarlo de esta forma. Así lo han expresado ministros y jefe Área Finanzas de la Policía, en circunstancias de reunirse con el CBP. Recordemos también que nuestra ciudad no tenia en el CBP, representante alguno y que fuimos nosotros quienes comenzamos a pedir se normalizar el mismo. Es obvio que no estamos de acuerdo en la forma en que se llevaron a cabo las elección, pues muchos no pudieron participar, ni como candidatos, ni como electores en una elección que para nosotros reviste una importancia vital, ya que de la participación democrática depende nuestro bienestar y de nuestras familias. Fue solo asi que la Jefatura y no el Ministerio, como correspondía convoco a elecciones.

CUARTO: Como ya se dijo la ultima mejora salarial de alguna importancia para el sector data de Marzo del 2019 (No histórica). Allí se establecieron además aumentos de manera trimestral que se ajustaban de acuerdo al IPC – Zona Patagónica del INDEC. Estos pagos, recordemos luego de las elecciones no se pagaron en tiempo y forma, y mereció publicaciones, declaraciones y reuniones en las que nunca se llego a acuerdo alguno que permitiera a los policías cobrar lo pactado en reuniones previas del CBP, con el Gobierno Provincia. Fue así que se cobro tarde y mal, implicando ello, la pérdida del valor adquisitivo, quedando siempre deuda pendiente a cobrar. No obstante la inflación seguía avanzando. Los números sobre estos datos en particular bien se pueden encontrar en la pagina del IDEC Zona Patagónica, donde se podrá ver que la inflación acumulada hasta el presente supera el 30 % otorgado como único aumento para todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial y que se pagara en cuotas igual y consecutivas, agregando que de este aumento se descontara el bono de 5.000 $ otorgados por decreto, es decir que el aumento será muy inferior a los costos que debemos enfrentar. En este caso en particular y sobre el ultimo aumento otorgado no se tuvieron en cuenta la inflación índice IPC-Zona Patagónica que registro año 2020 el 36,1 %; a lo cual hay que agregar con el mismo índice año 2021, la acumulada a la fecha que es del 32,3%, lo que sumado nos da 68;4%. Desde aquí decimos que el aumento otorgado es INSUFICIENTE y más aun ya que no se considera ningún porcentaje retroactivo, sino que el 30% es a partir de Septiembre 2021, y que según lo expresa el decreto es: “…no acumulativo, pagadero en tres (3) cuotas conforme al siguiente detalle: diez por ciento (10%) en el mes de septiembre del corriente año, diez por ciento (10%) en el mes de febrero de 2022, y diez por ciento (10%) en el mes de marzo de 2022” (Decreto 863/21). Quedando nuestros salarios notablemente desfasados, es decir desactualizados, sin que exista ningún compromiso de tenerse en cuenta esta perdida en futuros aumentos.

QUINTO: Y con relación a los integrantes del CBP, que es el órgano de representación del personal policial para lograr el bienestar de los policías. Vemos que el mismo y en especial desde el 2018, sus representantes no trabajan libremente, recibiendo todo tipo de presiones. Al respecto nos manifestamos contrarios a esta forma de trabajo, ya que debe considerarse a este como el órgano de representación democrática de los policías y sus familias para encontrar junto a las autoridades la solución a todos nuestros problemas. Es por ello que venimos a plantear el cumplimiento estricto de la reglamentación y la ley, ya sea esto en la elección de sus miembros o en las reuniones que estos deben mantener con sus representados para saber cuál es la problemática que nos aqueja; su organización, participación e integración de los comités regionales (Ley X Nro. 63 y su Decreto 790/15 Reglamentario y Ley X Nro. 69).

SEXTO: Un párrafo aparte merece el tema UNIFORMES. Entendemos el esfuerzo que se hace en la confección de nuevos uniformes, pero se debe saber que dichas provisiones no llegan como debería ser, esto es proveerse en el primer término al personal de calle y no como se hace que los primeros que los poseen son nuestros superiores. Frente esto decimos que también nos sentimos DISCRIMINADOS, pues solo basta ver que existe tal uniformidad en quienes trabajamos en la calle, siendo siempre los últimos que recibimos la provisión correspondiente. Para observarlo solo hace falta visitar una comisaria en los horarios de relevo y se verá esta realidad.

Por lo expuesto venimos en forma respetuosa a PETICIONAR por ante las autoridades se resuelvan los siguientes puntos que son de interés para los policías y sus familias.

1- Se nos informe fecha y monto de las deudas que el Estado Provincial mantiene con el personal activo y pasivo de la Policía de la Provincia del Chubut. Que este pago se produzca en el plazo perentorio de 10 días a contar a partir de la fecha. Esperando respuesta para el día _ de Noviembre 2021.

2- Se revisen los marcos legales que establecen las liquidaciones de la Responsabilidad Jerárquica y de Conducción (articulo 152 y 152 bis de la Ley XIX Nro. 8), y se compare esta con el de Dedicación Especial (artículo 151 de la Ley XIX Nro. 8), por entender que no se aplican los principios de igual remuneración, por igual tarea, consagrados en la Constitución de Nación Argentina (artículo 14 bis) y Constitución del Chubut (articulo 24 inc. 1), ya que consideramos SE NOS DISCRIMINA al personal de calle. De igual forma solicitamos se proceda a revisar idéntica norma (Decreto 1212/20) que fue dictado en tiempos de pandemia, que agrega como “nuevos beneficiarios adicional remunerativo bonificable por Conducción” (Artículo 152 bis Ley XIX Nro. 8 – Modificada por Ley I Nro. 650). Esos nuevos beneficiarios, cobran además el de Responsabilidad Jerárquica (art. 152 Ley XIX nro. 8), que es de igual forma DISCRIMINATORIO. Se revisen y actualicen los montos que se perciben por Dedicación Especial y que estos sea a futuro liquidados según porcentaje de revista del personal de calle y que los mimos no sufran descuento alguno, ni que sean utilizados como herramienta disciplinadora que afecte el salario del policía.

3- Se ordene la normalización en la provisión de uniformes, priorizando a los efectivos policiales de calle.

4- Que se ordene la normalización del funcionamiento del CBP en toda la provincia y que sus miembros puedan en marco democrático establecer reunión con el personal policial a fin de conocer de primara mano cuales son las necesidades del personal policial. En especial se tenga en cuenta la conformación de los Comités Regionales, previstos en la reglamentación, ya que desde allí deben surgir las propuestas, o tratar la problemática a solucionar o considerar en las reuniones generales a las que se convoque.

5- Que se tenga presente el marco normativo en cual se deben realizar las elecciones futuras de los representantes, ya que lo hecho en la anterior elección (forma virtual) no ha reflejado de ninguna manera lo que deseábamos votar, siendo un sistema de al menos poca transparencia el utilizado y aconsejado por la jefatura de policía. Solicitamos se aplique en todos sus términos el Sistema Electoral previsto por la legislación nacional o provincial que permitan transparentar dichos actos. Rechazando cualquier forma no prevista en el Código Electoral Nacional. En consecuencia se aplique lo establecido en el artículo 27 del decreto reglamentario.

6- Que el Sr. Ministro de Seguridad en su carácter de presidente (reglamentación vigente), convoque a la brevedad posible a reunión a los miembros actuales donde se traten temas que son de nuestra preocupación: Se trate el pago mencionado en el punto uno en los plazos solicitados: Se traten los temas de futuros aumentos para el personal policial teniendo en cuenta los índices inflacionarios de acuerdo al IPC Zona Patagónica y que se los mismos tengan efectos retroactivos en razón de la pérdida del valor adquisitivo del salario real que debe percibirse; se trate y se documente el pago de la deuda por antigüedad, que a la fecha tienen sentencias firmes y que deben ser pagadas. Esto afecta económicamente a todos y en especial a los pasivos policiales en su gran mayoría. Sobre este punto en particular debemos decir que muchos son los efectivos policiales que han fallecido a la fecha sin poder cobrar esa deuda; por lo que solicitamos se establezcan fechas y formas de pago de la deuda; se traten, en reunión especial otros temas que son de interés para la familia policial y el bienestar de los efectivos en sus lugares de trabajo.

7- Se establezca por medio de resolución respectiva realizar elecciones de cargos vacantes; no cubiertos por ausencia o falta de información, con relación a las ciudades de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia u otras a los efectos de dar la representación correspondiente a los efectivos policiales. Considerándose además que las elecciones realizadas, no se efectuaron de acuerdo con la reglamentación vigente, es decir el voto fue electrónico, cosa NO reglamentada en el país ni en la provincia, por lo que consideramos, no se trato de un voto efectuado en el marco de la ley.

8- Debe proveerse de igual forma que cualquier aumento que se otorga debe beneficiar especialmente a los efectivos policiales de los menores cargos de la policía en cualquiera de sus escalafones, por considerar que son los que más expuestos quedan ante cualquier situación propia del servicio (Riesgo de vida).

9- Proveer de conformidad será justo.